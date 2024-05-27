BIST 10.684
DOLAR 32,19
EURO 34,94
ALTIN 2.420,71
HABER /  EKONOMİ

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı

 Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Orta Vadeli Program'ın (OVP) reform eylemlerine ilişkin 2024 yılı birinci ve ikinci çeyrek gelişmelerinin ele alınacağı toplantıda, tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli üzerinde durulacak.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Sivas'ta güvenlik görevlisi silahını temizlerken kazara mesai arkadaşını yaraladı
Sivas'ta güvenlik görevlisi silahını temizlerken kazara mesai arkadaşını yaraladı
İsveç'te bir cinayetle ilgili aranan zanlı Adana'da yakalandı
İsveç'te bir cinayetle ilgili aranan zanlı Adana'da yakalandı
PKK'ya bir darbe daha 5 askerimizi şehit etmişti! Kadın suikastçı öldürüldü
PKK'ya bir darbe daha 5 askerimizi şehit etmişti! Kadın suikastçı öldürüldü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Ali Koç'u hedef aldı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Ali Koç'u hedef aldı
İsrail Başbakanı Netanyahu savaşı sonlandırmayı reddetti
İsrail Başbakanı Netanyahu savaşı sonlandırmayı reddetti
Bayraktar'dan tüm insanlığa Filistin çağrısı: Dünyayı korkunç bir karanlığa sürüklüyorlar
Bayraktar'dan tüm insanlığa Filistin çağrısı: Dünyayı korkunç bir karanlığa sürüklüyorlar
Ahmet Çakar'ın Galatasaray iddiası gündem oldu
Ahmet Çakar'ın Galatasaray iddiası gündem oldu
Dolar ve Euro'da haftanın ilk rakamları!
Dolar ve Euro'da haftanın ilk rakamları!
Tolunay Kafkas'ın bu sezon çalıştırdığı iki takım da küme düştü
Tolunay Kafkas'ın bu sezon çalıştırdığı iki takım da küme düştü
Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken sözler! "Nefret ettiğim şeyi Icardi yaptı"
Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken sözler! "Nefret ettiğim şeyi Icardi yaptı"
“Mahzen-49” operasyonlarında Organize Suç Örgütü çökertildi!
“Mahzen-49” operasyonlarında Organize Suç Örgütü çökertildi!
Tahminleri tutmayan Astrolog Meral Güven Fenerbahçelilere fena saydırdı! Beter olun!
Tahminleri tutmayan Astrolog Meral Güven Fenerbahçelilere fena saydırdı! Beter olun!