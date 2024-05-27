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Rasim Ozan Kütahyalı yeni aşkını paylaştı yorum yağdı

Rasim Ozan Kütahyalı yeni aşkını paylaştı yorum yağdı

Gazeteci Nagehan Alçı ile bir süre önce boşanan Rasim Ozan Kütahyalı yeni aşka yelken açtı. Rasim Ozan Kütahyalı aşk pozunu ise sosyal medyadan paylaşarak gündem oldu.

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2010 yılında evlenen Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı, 2023 yılında 13 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren ikili anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Nagehan Alçı boşanmanın ardından 'Anlaşmalı, dostça, güzel bir şekilde bitirdik' derken Kütahyalı ise 'Güzel, dostça, anlaşmalı olarak boşandık. Her şey iyi' açıklamasında bulunmuştu.

Son günlerde eski karısının açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Rasim Ozan Kütahyalı yeni aşka yelken açtı.

Rasim Ozan Kütahyalı aşk pozunu sosyal medyadan paylaşınca gündem oldu. Rasim Ozan Kütahyalı'ya "Çok mutlu olun" yorumları geldi.

Nagihan Alçı geçtiğimiz günlerde "Adi hırsız", "Sülük", "Şeytani bir dolandırıcı" ifadeleriyle gündeme gelmiş ve bu sözler eski eşine gönderme olarak algılanmıştı.

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