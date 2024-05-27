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Katar, Belçika ve UNRWA, İsrail’in Refah saldırısını kınadı

Katar, Belçika ve UNRWA, İsrail’in Refah saldırısını kınadı

Katar Dışişleri Bakanlığı, Belçika Başbakanı Alexander De Croo ve Birleşmiş Milletler Filistin Ajansı (UNRWA), İsrail’in Refah’a yönelik düzenlediği, 35 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

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Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Katar, Gazze Şeridi'ndeki Refah'ta yerlerinden edilmiş insanların barındığı bir kampı hedef alan İsrail bombardımanını en güçlü ifadelerle kınamaktadır. Dışişleri Bakanlığı, bombardımanın devam etmekte olan arabuluculuk çabalarını zorlaştıracağı, acil ve kalıcı bir ateşkes için anlaşmaya varılmasını engelleyeceği konusunda Katar'ın endişelerini ifade etmektedir” denildi.

UNRWA, Gazze’deki durumu ‘yeryüzündeki bir cehennem’ olarak betimleyerek, “Refah'tan gelen ve sığınacak yer arayan ailelere yönelik yeni saldırılara ilişkin bilgiler dehşet verici. Öldürülenler arasında çocuk ve kadınların da bulunduğu kitlesel kayıplar olduğu bildiriliyor. Gazze yeryüzünde bir cehennem. Dün geceden gelen görüntüler bunun bir başka kanıtı” ifadelerine yer verdi.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, İsrail’in Refah’taki ‘sözde güvenlik bölgeyi’ bombaladığına dikkat çekerek, “Dün Refah'ın dışındaki sözde 'güvenli bölge' İsrail tarafından bombalanarak onlarca kadın ve çocuğun ölümüne neden oldu. Barışı görüşmek üzere masaya oturmaya hazır ortaklara acilen ihtiyacımız var” dedi.

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