Realme yeni 12 serisini tanıttı profesyonel kamerası dikkat çekti

realme, profesyonel kamera özelliğiyle dikkati çeken yeni 12 serisini tanıttı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 120x super zoom teknolojisiyle uzaktaki nesneleri net bir şekilde görüntüleyebilme özelliğine sahip realme 12 serisi, 6x kayıpsız zoom seviyesi sayesinde görüntüleri kalitesi bozulmadan yakınlaştırılabiliyor.

Seri, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı Oyuncusu Melissa Vargas ile kullanıcılara tanıtıldı.

Seride yer alan 12 Pro+'ta SONY IMX890 sensörlü 50MP ana kamera yer alıyor.

Görüntü kontrolü sağlayan SuperOIS teknolojisiyle fotoğraf çekme deneyimi sunan 12 serisi, 300 üçgen oyuklu altın yivli çerçeveye ve 500 geçişli desene sahip parlak güneş ışını kadranına sahip.

realme 12 serisi 5G, 6.7 inçlik 120Hz kavisli görüş OLED ekranının yanı sıra yüzde 100 P3 renk gamında netlik ve canlı kontrast sağlıyor. Seri, kesintisiz ekran akışına rağmen 3D VC soğutma sistemi sayesinde sıcaklıkları optimal seviyelerde tutarak maksimum performansı koruyor.

Snapdragon 7s Gen 2 ile güçlendirilmiş, 8 çekirdekli 64-bit yapıya sahip olan realme 12 Pro+ 5G ve 8 çekirdek mimarisine sahip olan Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisiyle donatılan realme 12 Pro, sahip olduğu işlemcilerle, akıcı bir arayüz ve yüksek çözünürlüklü görüntüler için maksimum performans sağlıyor.

realme 12 Pro+ 5G ve realme 12 Pro, geniş depolama sunarak kullanıcılara çoklu görevlerde üstün performans ve geniş depolama alanı sunuyor.

Seri, UI 5.0 özelliğiyle yapay zekanın potansiyelini kullanarak kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedefliyor.