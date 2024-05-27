Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Gazze'de söz tükendi, insanlık utandı, sabır kalmadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Katil İsrail’in Refah'ta savunmasız ve masum insanlara yönelik düzenlediği saldırıyı lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

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Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Refah kentine yönelik saldırısına tepki gösterdi.

İsrail'in saldırılarını kınayan Erbaş, "Gazze'de söz tükendi, insanlık utandı, sabır kalmadı. Katil İsrail’in Refah'ta savunmasız ve masum insanlara yönelik düzenlediği saldırıyı lanetliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şunları kaydetti:

"İlahi Ya Rabbi! Masum canları, ağzı süt kokan bebekleri sığındıkları çadırlarında katleden bu katiller sürüsünü kahru perişan eyle. İsrail'in zulmü altındaki Filistinli kardeşlerimize yardım eyle. Yurtlarını koruyan bu kardeşlerimizi sen muzaffer eyle. İnsanlık düşmanı bu soykırımcı ve işgalci zihniyete karşı İslam dünyasının ve insanlık vicdanının sesini daha güçlü kıl."