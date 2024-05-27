Kaybolduktan aylar sonra kemikleri bulunmuştu! Korhan Berzeg için cenaze töreni, ölüm nedeni belli oldu mu?
Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu belirlenen kemik parçaları, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.
Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta bulunan ve Berzeg'e ait olduğu değerlendiren kafatası ile diğer kemik parçalarının, İstanbul Adli Tıp Kurumundaki incelemeleri tamamlandı.
Berzeg'e ait olduğu belirlenen kemikler, Gönen İlçe Jandarma Komutanlığına getirilerek, ekonomistin eşi Angela Berzeg ile kızları Nisa ve Sibel'e teslim edildi.
Daha sonra Gönen Belediyesine ait araçla Armutlu Mahallesi'ne getirilen cenaze için ailenin evinde helallik alındı.
Korhan Berzeg'in kemik parçaları, Armutlu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında babası Muhsin Berzeg'in kabrinin yanında toprağa verildi.