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Nicolas Pepe takımdan ayrıldığını açıkladı

Nicolas Pepe takımdan ayrıldığını açıkladı

Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor'da forma giyen yıldız futbolcu Nicolas Pepe takımdan ayrıldığını açıkladı.

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Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor'da forma giyen yıldız futbolcu Nicolas Pepe takımdan ayrıldığını açıkladı.

Fildişi Sahilli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trabzonspor'a veda etti. 

Nicolas Pepe paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu yoğun sezonun sonuna geldik! Tüm desteğiniz için teşekkür ederim. Beni buraya getiren Trabzonspor Kulübü'ne, Başkanı ve Başkan Yardımcısına güveninden dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Kulübün yönetimine, antrenör Abdullah Avcı'ya, teknik ve sağlık ekibine ve tabii ki takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.

Güzel bir üçüncülük elde ettik ve Türkiye Kupası'nda finale çıktık. Bu da beni pek çok pişmanlıkla karşı karşıya bırakıyor...

Taraftarlara da teşekkürler.
Bu kadar gürültülü ve tutkulu taraftarları nadiren gördüm.
Sıcak karşılamanız için teşekkür ederiz.

Yakında milli takıma katılmak için ayrılıyorum ve yeni bir macera beni bekliyor...
Bir! Iki! Üç! Trabzonspor"

Bordo mavili ekipte bu sezon 23 maçta süre alan 28 yaşındaki futbolcu, 6 gol atarken 3 de asist kaydetti.

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