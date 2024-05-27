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Arda Güler, Şampiyonlar Ligi finali öncesi konuştu: Buradan onlara teşekkür etmek istiyorum

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi finali öncesi konuştu: Buradan onlara teşekkür etmek istiyorum

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 1 Haziran Cumartesi günü Borussia Dortmund ile karşılaşacak Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, "İnşallah final maçında oynarım, oynamazsam da hiçbir problem yok." dedi.

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Arda Güler, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi final maçı öncesinde Madrid'deki spor tesislerinde organize ettiği basın gününde AA muhabirine açıklamada bulundu.

"Bu kupayı alan ilk Türk futbolcu olmak, sahada bulunmak istiyorum ama bundan daha önemlisi Real Madrid'in bu kupayı almasını istiyorum." diyen Arda, "Finale kaldığımız için ve benim ilk finalim olmasından dolayı çok mutluyum, çok gururluyum." şeklinde konuştu.

Arda Güler'den Türk halkına teşekkür

Türk halkının kendisine verdiği destekten dolayı mutlu olduğunu aktaran Arda Güler, "Türk halkının desteğinden dolayı çok mutluyum. Buradan onlara teşekkür etmek istiyorum. Umarım her şey benim için daha da iyi olur ve onları gururlandırmaya devam ederim." ifadelerini kullandı.

Arda Güler, maç oynama konusunda yakaladığı fırsatları iyi değerlendirdiğini belirterek, "Zor bir sezon başlangıcı yaptım ve fırsatlar gelsin diye çok bekledim ama son bir ayda fırsatlar gelince de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Umarım böyle olmaya devam eder. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon forma giyemedim ama bundan dolayı hayal kırıklığım yok. Önemli olan oradaki kupayı almak." şeklinde görüş belirtti.

Ancelotti'den Arda Güler açıklaması

Diğer yandan etkinlikte düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda ile ilgili AA muhabirinin yönelttiği bir soruya "Arda son maçlarda kabiliyetini ve özelliklerini gösterdi. Mükemmel bir gol atma serisi yakaladı. Neredeyse yüzde 100 ile oynadı. Elbette cumartesi günkü final maçı için de faydalı olabilir. Sahip olduğumuz opsiyonlardan biri de Arda" cevabını vermişti.

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