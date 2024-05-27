Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak! İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri...
2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak. Play-off turunda kuralar ne zaman çekilecek, ilk maçlar ne zaman oynanacak? İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri...
Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak. Geçen sezon ikinci ön eleme turundan başlayan ve 3 takımı geçerek kendisini Devler Ligi gruplarına atan sarı-kırmızılılar, bu kez tek takımı geçerek aynı başarıyı tekrarlamaya çalışacak.
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda kuralar 5 Ağustos 2024 tarihinde çekilecek. Play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, ikinci maçlar ise 27-28 Ağustos tarihinde oynanacak.
Play-off turunda 14 takım mücadele edecek ve 7 takım Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazacak.
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
Galatasaray ile birlikte play-off turunda doğrudan Kızılyıldız, İsviçre Ligi Şampiyonu ve Ukrayna Ligi şampiyonu mücadele edecek. Galatasaray'ı play-off turunda Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Kızıl Yıldız (Sırbistan), Young Boys (İsviçre), Dinamoz Zagreb (Hırvatistan) ve PAOK (Yunanistan) gibi dişli rakipler bekliyor.