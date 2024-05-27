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Türkiye'ye seyahat uyarısı! Başıboş köpekler yüzünden...

Türkiye'ye seyahat uyarısı! Başıboş köpekler yüzünden...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından başıboş sokak köpeklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tehlikeye dikkat çeken Bakan Yumaklı, çok sayıda ülkenin seyahat uyarısında bulunduğunu bildirdi.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Başıboş köpek sayısının, 4 milyona yakın olduğu tahmin edilmektedir. Yıl içinde 1-2 defa doğum yapabilmeleri, her seferinde ortalama 6-8 yavru doğurmaları ve sürekli yer değiştirmeleri sebebiyle yerel yönetimlerce sağlıklı kayıt tutulamamakta ve net sayı belirlenememektedir” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından başıboş sokak köpeklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yumaklı, başıboş sokak köpekleri sorununun temelinde, bu hayvanların sorumluluklarını yasal olarak üstlenen sahip bir kişi veya kurumun olmaması yattığını ifade etti.

'NET SAYI BELİRLENEMEMEKTE'

Başıboş köpek sayısının, 4 milyona yakın olduğu tahmin edildiğini belirten Yumaklı, “Yıl içinde 1-2 defa doğum yapabilmeleri, her seferinde ortalama 6-8 yavru doğurmaları ve sürekli yer değiştirmeleri sebebiyle yerel yönetimlerce sağlıklı kayıt tutulamamakta ve net sayı belirlenememektedir. Bilimsel verilere göre, başıboş köpeklerin çoğalmalarının kontrol altına alınabilmesi, bir sene içinde toplam sayının %70’inin kısırlaştırılması ile mümkündür. Ancak son 5 yılda ortalama 260 bin, bir yılda en fazla 350 bin köpek kısırlaştırılabilmiştir” ifadelerini kullandı.

'ÇOK SAYIDA ÜLKEDEN TÜRKİYE'YE SEYAHAT UYARISI GELİYOR'

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Türkiye’nin kuduz riski açısından yüksek risk kategorisinde tanımlandığına dikkat çeken Yumaklı, “Birçok ülke, ülkemize gelecek vatandaşlarına kuduz riskine ve başıboş köpeklerden kaynaklı tehlikelere karşı seyahat uyarısı yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, evcil hayvanlar da dahil olmak üzere 2018-2022 yılları arasında kuduz riskli temas sayısı ortalama 267 bin iken, 2023 yılında bu sayı iki katına yakın artarak 438 bine ulaşmıştır. Bu tablonun insan hayatı ve sağlığı açısından ürkütücü boyutlarda olduğu aşikârdır. İçişleri Bakanlığı verilerine göre son 5 yılda hayvana çarpma ile gerçekleşen 3 bin 534 trafik kazasında, 55 ölüm ve 5 bin 147 yaralanma vakası kayıtlara geçmiştir. Bu soruna dair son günlerde kamuoyunda yapılan sağduyulu tüm tartışmalar, görüş ve öneriler, doğru çözüme ulaşmak için son derece değerlidir. Bilim insanları başta olmak üzere, konunun uzmanlarının gerçekçi çözüm önerileri ve vatandaşımızın desteği ile ülkemizin bu sorunun da üstesinden geleceğine inanıyorum” açıklamalarında bulundu.

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