BIST 10.657
DOLAR 32,14
EURO 34,91
ALTIN 2.429,78
HABER /  GÜNCEL

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki kamyona çarptı: 3 ölü

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki kamyona çarptı: 3 ölü

Burdur'da kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçti seyir halindeki kamyona çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Abone ol

Burdur-Fethiye karayolunun 10. kilometresinde Kuş Gözlem Kulesi yakınlarında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkması sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti, karşı istikametten gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyonette bulunan 2 yaralı ise Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
AB dışişleri bakanları İsrail'den UAD kararlarına uymasını istedi
AB dışişleri bakanları İsrail'den UAD kararlarına uymasını istedi
DMM'den 'kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik' belgelerine dair uyarı
DMM'den 'kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik' belgelerine dair uyarı
Avusturya'da geçen yıl Müslümanlara yönelik 1522 ırkçı saldırı yapıldı
Avusturya'da geçen yıl Müslümanlara yönelik 1522 ırkçı saldırı yapıldı
Bakan Özhaseki: TOKİ ile son 22 yılda 1 milyon 365 bin 610 sosyal konut ürettik
Bakan Özhaseki: TOKİ ile son 22 yılda 1 milyon 365 bin 610 sosyal konut ürettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pedro Sanchez ile görüştü! Filistin kararı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pedro Sanchez ile görüştü! Filistin kararı...
Erzincan'daki maden ocağında paniğe sebep olan uygulama
Erzincan'daki maden ocağında paniğe sebep olan uygulama
Rusya'dan sürpriz 'Taliban' hamlesi! Listeden çıkabilir
Rusya'dan sürpriz 'Taliban' hamlesi! Listeden çıkabilir
Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek başkanlığında toplandı
Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek başkanlığında toplandı
Rusya, Orta Asya’nın ilk nükleer enerji santralini Özbekistan’da inşa edecek
Rusya, Orta Asya’nın ilk nükleer enerji santralini Özbekistan’da inşa edecek
Ali Koç'tan transfer hamlesi! Benzema ile bizzat görüştü
Ali Koç'tan transfer hamlesi! Benzema ile bizzat görüştü
İsrail ile Mısır askerleri arasında Refah Sınır Kapısı yakınında çatışma
İsrail ile Mısır askerleri arasında Refah Sınır Kapısı yakınında çatışma
Türkiye'ye seyahat uyarısı! Başıboş köpekler yüzünden...
Türkiye'ye seyahat uyarısı! Başıboş köpekler yüzünden...