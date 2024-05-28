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MGK bugün toplanıyor: Terörle mücadele operasyonları masaya yatırılacak

MGK bugün toplanıyor: Terörle mücadele operasyonları masaya yatırılacak

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bu yıl üçüncü kez, yoğun bir gündemle bugün toplanıyor. Toplantıda masada, öncelikli olarak terörle mücadele operasyonları ve İsrail'in Filistin'deki saldırıları ele alınacak.

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Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor. Beştepe'de gerçekleştirilecek kritik toplantının ilk başlığı terörle mücadele.

Türkiye'nin hedefi, Irak sınırlarındaki güvenlik çemberini bu yaz itibarıyla tamamlamak.

Toplantıda, Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarının yok edilmesi için devam eden operasyonların üzerinde durulacak. Ayrıca terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye’nin kuzeyinde işgal ettiği yerlerde yasa dışı seçim düzenleme hazırlığı ve kendini meşrulaştırma çabasına karşı alınacak tedbirler konuşulacak.

Kurul üyeleri, FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadeledeki son durumla ilgili kurula bilgi de sunacak.

Filistin'deki saldırılar ele alınacak

Milli Güvenlik Kurulu'nda, İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü katliamları da görüşülecek.

Saldırıların durdurulması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve İsrail’in gerilimi bölgeye yayma çabalarının önüne geçilmesi için yürütülen diplomasi trafiğiyle ilgili değerlendirme yapılacak.

İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin sayısının artması adına atılabilecek adımlar ele alınacak. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan ve Türkiye'nin de müdahil olma kararı aldığı soykırım davası hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

MGK toplantısında Rusya-Ukrayna

Savaşı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, İran'daki gelişmeler ve Yunanistan ile ilişkiler başta olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası konular da masada olacak.

MGK
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