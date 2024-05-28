Kutlamaların ardından Victor Nelsson, taraftara ateş püskürdü! "Yazıklar olsun size, utanın"

Şampiyon Galatasaray, Rams Park'ta düzenlenen dev organizasyonla kupasına kavuştu. Sarı-Kırmızılılarda şampiyonluğun mimarı olan isimler sahaya kurulan platforma tek tek çağrılırken futbolcular taraftarı selamladı. Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson kutlamaların ardından yaptığı paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi.

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Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray, Rams Park'ta düzenlenen dev tören ile hem lig kupasına hem de Süper Kupa'ya kavuştu. Sarı-Kırmızılılarda şampiyonluğun mimarı olan isimler sahaya kurulan platforma tek tek çağrılırken tüm futbolcular kendi tercih ettikleri müzik ile dans ederek taraftarı selamladı.

Sarı-Kırmızılılarda özellikle sezonun son bölümündeki performansıyla alkış toplayan Victor Nelsson'un müziksiz olarak sahaya çıkması dikkatlerden kaçmazken tecrübeli savunmacı yaptığı paylaşımla taraftarlara ateş püskürdü.

Victor Nelsson'un, Galatasaray taraftarıyla baş başa olmak için şarkı seçiminde bulunmadığı iddia edilirken, Danimarkalı futbolcu sahaya gelirken tribünlerde uzun süre adına tezahürat yapıldı.

Galatasaray'da Victor Nelsson'un ailesi, diğer futbolcularda olduğu gibi sahaya gelmedi. Victor Nelsson'un ailesinin tribünde olduğu belirtildi.

"Yazıklar olsun size, utanın"

Victor Nelsson kutlamaların ardından taraftarlara çok sert tepki gösterdi. Şampiyonluk kutlamaları sırasında ailesine saldırı gerçekleştiğini açıklayan Victor Nelsson sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Danimarkalı savunmacı Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Kutlamalar sırasında aileme saldıran ve hakaret eden Galatasaray taraftarları, yazıklar olsun size. Utanın" ifadelerini kullandı.