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Bakan Şimşek müjdeyi böyle duyurdu: Beklentileri aştı

Bakan Şimşek müjdeyi böyle duyurdu: Beklentileri aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı sermaye girişlerinin öngördüklerinden de yüksek olduğunu söyledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg'in sorularını yanıtladı. Sermaye girişlerinin öngördüklerinden de yüksek olduğunu belirten Bakan Şimşek, sağlam politikalar ile yapısal dönüşümün bir araya gelmesinin, yatırımcı güveninin yeniden kazanılmasını sağladığını söyledi.

Şimşek, bu durumun da portföy tercihlerinin Türk varlıkları lehine olmasına yardımcı olduğunu ve reel döviz kurunu dengelemeye yardımcı olduğunu ifade etti.

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