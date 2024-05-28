Altın fiyatlarında düşüş var! Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? İslam Memiş'ten yatırımcıya önemli uyarı

Altın haftanın ikinci işlem gününe düşüşle başladı. Fiyatlar böyle mi devam edecek? Çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte altın piyasası...

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Altının dün ons fiyatındaki yükselişe paralel artan gram fiyatı, günü 2 bin 429 liradan tamamladı.

Altının yeni güne yüzde 0,2 düşüşle başlayan gram fiyatı,2 bin 425 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 995 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 920 liradan satılıyor.

Altında yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan ons fiyatı da şu sıralarda 2 bin 345 dolar seviyesinde bulunuyor.

İslam Memiş: Düşüş baskısı devam eder

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Haber Global'a konuştu ve yatırımcıya önemli mesajlar verdi. Memiş şunları kaydetti:

Bankadan altın alınır mı?

Her geçen gün altını saklama koşullarıyla alakalı sorunlar yaşanıyor. Hırsızlığa karşı, deprem korkusuna karşı insanlar fiziki altından uzaklaşıyor. Bunun arkasına sığınıp da fiziki altından uzaklaşmak çok doğru bir karar değil aslında. Bankadan kasa kiralayabilirsiniz, kolunuza en azından bir 50 gramlık bilezik takabilirsiniz. Bunlar yapılabilir çünkü insanları sisteme dahil ediyor ama sistem de insanları istismar ediyor.

Siz şimdi ekonomiye katkısı olsun diye çeşitli nedenlerden dolayı bankadan altın alımı yapıyorsunuz, yarın öbür gün ihtiyacınız var bozduracaksınız, 80 TL'lik alım satım makas aralığı istismar değil midir?

Altın yükselir mi, düşer mi?

Bu hafta toparlanma, önümüzdeki hafta tekrar düşüş baskısı devam eder.

"Yatırım için karlı altın" diye bir şey var mı?

Darphane Genel Müdürlüğünün basmış olduğu çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve cumhuriyet altını hep 22 ayardır. Değişen hiçbir şey yok yani. Görüntüsü fiyatını etkilemiyor yani.

24 ayar gram altınlar da rafineler tarafından üretilen altın çeşididir. 24 ayarı sadece rafineler üretiyor, darphane üretmiyor. Dolayısıyla burada herhangi bir farklılık yok. Ancak kişinin kendine öz, kültürel açıdan problemi var. Kişi mesela cumhuriyet altını biriktiriyorsa, yanındakine cumhuriyet altını tavsiye ediyor. Yani kendisi ne yapıyorsa, aynısını tavsiye ediyor. Bu kişinin alışkanlığıyla alakalı bir şeydir. Mesela "Ben cumhuriyet alıyorum, sen de cumhuriyet al" diyor. Bunlar magazinsel şeylerdir. Fiyatları etkileyecek bir şey değildir.