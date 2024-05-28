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Bodrum'da lüks otelde 1 hafta tatil 902 bin lira oldu

Bodrum'da lüks otelde 1 hafta tatil 902 bin lira oldu

Türkiye’de tatil yabancı turist için de pahalı hale geldi. Bodrum’da 1 hafta tatil için 902 bin lira isteyen otel bile bulunuyor. Buna karşın Dubai’nin 7 yıldızlı en pahalı oteli aynı hizmet için 290 bin TL talep ediyor.

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Otel fiyatları geçen yıla göre yüzde 100’ün üzerinde yükseldi. Sektörde yaşanan fırsatçılık ve fahiş fiyatlar 60 milyar dolarlık yıl sonu gelir hedefini de tehdit ediyor.

Özellikle Antalya, Muğla-Bodrum ve İzmir gibi destinasyonlardaki fiyatlar dikkat çekiyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre ortalama bir ailenin bir hafta tatili 100 bin liranın üstüne çıkarken, bazı süper lüks otellerde 7 gecelik tatil 1 milyon liraya kadar ulaşıyor.

Bu oteller spesifik örnekler olsa da Dubai veya Paris ile karşılaştırıldığında arada ciddi bir uçurum olduğu görülüyor. Örneğin Dubai’deki 7 yıldızlı Burj Al Arab otelinde 7 gece oda kahvaltı tatil yapmanın maliyeti 290 bin lira, Paris Disney Land Oteli’nde 335 bin lira iken, Bodrum’daki bazı otellerde aynı tip konaklamanın 902 bin lira olduğu görülüyor.

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