MediaMarkt'tan Avrupa Futbol Şampiyonası'na özel kampanya

MediaMarkt, Avrupa Futbol Şampiyonası'na özel "Futbol Coşkusunun Tam Zamanı" kampanyasını başlattı

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında akıllı televizyonlardan projeksiyon cihazlarına kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor.

30 Mayıs'a kadar sürecek kampanya kapsamında, LG 55UR81006LJ 55 inç 139 ekran 4K webOS UHD TV 25 bin 999 lira, JBL partybox ultimate WiFi kablosuz Hifi hoparlör 56 bin 999 lira, Philips 50PUS8808/62 50 inç 126 ekran uydu alıcılı akıllı 4K UHD Ambilight LED televizyon 22 bin 499 lira, XGIMI horizon android televizyon 1500 ISO Lümen projeksiyon cihazı 39 bin 999 lira, LENOVO IP Gaming 3 dizüstü bilgisayar 23 bin 999 liradan satışa sunulacak.

Kampanya, MediaMarkt'ın Türkiye genelindeki 98 mağazasında ve çevrim içi alışveriş sitesinde geçerli olacak.