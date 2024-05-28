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Okulda ortalık fena karıştı! Öğrenci yakınları öğretmene saldırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Okulda ortalık fena karıştı! Öğrenci yakınları öğretmene saldırdı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ilkokulda öğretmene saldırdıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

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Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir ilkokula gelen veli M.A. ile 2 yakını, dün çocuğunun arkadaşları tarafından dövüldüğü gerekçesiyle öğretmenler B.L. ve M.D. ile tartışmaya başladı.

Öğretmenlere küfür eden ve saldırmaya çalışan veli ile yakınları, diğer öğretmenler tarafından uzaklaştırıldı.

Şikayet üzerine gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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