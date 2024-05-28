BIST 10.626
DOLAR 32,19
EURO 35,04
ALTIN 2.425,89
HABER /  SPOR

Filenin Sultanları'nın ABD kadrosu açıklandı Eda Erdem sevinci

Filenin Sultanları'nın ABD kadrosu açıklandı Eda Erdem sevinci

Voleybol Milletler Ligi'nin ABD etabında mücadele edecek A Milli Kadın Takımı kadrosu açıklandı.

Abone ol

Teksas eyaletinin Arlington kentinde organize edilecek 2. hafta mücadelesinde "Filenin Sultanları"nda kadroda İlkin Aydın'a yer verilmezken kaptan Eda Erdem Dündar takıma dahil edildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıkladığı milli takım kadrosunda şu sporcular bulunuyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt


Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi
İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi
 Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: Bu böcekleri öyle veya böyle ezmek zorundayız
 Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: Bu böcekleri öyle veya böyle ezmek zorundayız
Macron'un kararı Putin'i küplere bindirecek! Fransa, Ukrayna'ya asker gönderiyor
Macron'un kararı Putin'i küplere bindirecek! Fransa, Ukrayna'ya asker gönderiyor
Yargıtay o sözleri hakaret saymadı
Yargıtay o sözleri hakaret saymadı
Eski belediye başkanı hakkında 2 yıla kadar hapis istemi
Eski belediye başkanı hakkında 2 yıla kadar hapis istemi
Türkiye şampiyonu halterci Sena Nur Özoğlu'na 3 yıl men cezası
Türkiye şampiyonu halterci Sena Nur Özoğlu'na 3 yıl men cezası
MediaMarkt'tan Avrupa Futbol Şampiyonası'na özel kampanya
MediaMarkt'tan Avrupa Futbol Şampiyonası'na özel kampanya
Yurtiçi Kargo sektörünün en itibarlı markası seçildi
Yurtiçi Kargo sektörünün en itibarlı markası seçildi
Novo Nordisk Türkiye'de iki üst düzey atama
Novo Nordisk Türkiye'de iki üst düzey atama
Gaziantep'te iki mahallede kuduz karantinası
Gaziantep'te iki mahallede kuduz karantinası
MSB işçi alımı ilanı yayımladı: Başvuru tarihi ve şartları belli oldu
MSB işçi alımı ilanı yayımladı: Başvuru tarihi ve şartları belli oldu
Asgari kurumlar vergisinde son aşamaya gelindi
Asgari kurumlar vergisinde son aşamaya gelindi