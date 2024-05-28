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THY'nin tecrübesiz kabin memuru alımı için son gün

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
THY'nin tecrübesiz kabin memuru alımı için son gün

Türk Hava Yolları (THY), tecrübesiz kabin memuru alımı için açtığı işe alım ilanında başvurular için son gün olduğunu bildirdi

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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kabin memuru adayları için açılan "Take-Off Kabin" ilanı kapsamında en az lise mezunu, 1 Ocak 1982 ile 31 Aralık 2004 arasında doğanlar başvuru yapabilecek.

Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, kabin memuru adayı ünvanıyla işe başlatılarak İstanbul-Florya'daki THY Uçuş Akademisi'nde 2 aylık eğitime katılacak.

Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, kabin memuru olarak uçuş görevine başlayacak.

"Take-Off Kabin" ilanı için THY'nin "kariyer.thy.com" internet adresi üzerinden alınan başvurular bugün sona eriyor.

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