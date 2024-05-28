İspanya, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Bakanlar Kurulu toplantısında Filistin devletinin resmi olarak tanınması kararını onayladı. Norveç de dün gece yarısı yürürlüğe giren kararnameyle Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıdı. Bu iki ülkenin ardından en son İrlanda da resmi olarak Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı.

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Hükümet Sözcüsü ve Eğitim Bakanı Pilar Alegria, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, Madrid'deki Başbakanlık Konutu Moncloa'da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Alegria, Bakanlar Kurulu toplantısında Filistin devletinin resmi olarak tanınması kararının onaylandığını belirterek, "Özel bir Bakanlar Kurulu toplantısı oldu. Tarihi bir bir karar ve tek bir hedefi var. O da barışa katkı sağlamak." dedi.

İspanya'nın, İrlanda ve Norveç'in eş zamanlı kararıyla Filistin'i tanıyan ülkelerden biri olduğunu kaydeden Alegria, "İspanya dönüm noktası olan, tarihi bir karar alarak, bu zamana kadar 143 olan Filistin devletini tanıyan ülkelerin arasına eklenmiştir. Bu, İspanya'nın, adalet, tutarlılık ve barış vaadiyle bağdaşan bir kararıdır." diye konuştu.

"İki devletli çözüm tek yoldur ve buna alternatif yok"

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ise "Filistin devletinin tanınmasının zamanı gelmiştir. Daha fazla masumun öldürülmesine izin veremeyiz. Barış için tek yoldur ve bugün bunun yürüyüşü başlamıştır. Bugün alınan karar bir dönüm noktası olacaktır." açıklamasında bulundu.

Albares, İsrail ve Filistin arasındaki problemin "tarihin en uzun ve çözümsüz sorunu" olduğunu ancak artık bunu çözmenin zamanının geldiğini vurgulayarak, "İsrail halkı gibi Filistin halkı da aynı umuda, barışa, güvenliğe sahip olmalıdır. Bu her iki halk için de aynıdır." ifadelerini kullandı.

İrlanda ve Norveç ile birlikte İspanya'nın eş zamanlı kararıyla Filistin devletini tanıyan ülke sayısının 146'ya çıktığını belirten Albares, şunları kaydetti:

"Buna en kısa zamanda, perşembe günü Slovenya da eklenecek. Hiç şüphe yok ki daha fazla ülke de buna katılacaktır. Mükemmel bir şekilde biliyoruz ki, iki devletli çözüm tek yoldur ve buna alternatif yok. Bu yolda yürümek için Bakanlar Kurulu, Filistin devletini tanıma kararını aldı."

"Filistin'in tanınması tarihi bir karar"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Filistin devletinin tanınmasına ilişkin bu sabah yaptığı açıklamada, İspanya'nın, "Ukrayna'da olduğu gibi Filistin'de de uluslararası insan haklarına saygı ve uluslararası hukuka uygunluğu" savunduğunu belirtmişti.

"Filistin devletinin tanınması sadece, Filistin halkının meşru talebi olan tarihi bir adaletin yerine getirilmesi değildir, aynı zamanda hepimizin istediği barışın sağlanması için de bir adımdır." ifadesini kullanan Sanchez, "İspanya, bu şekilde Filistin'i dünyada tanıyan 140'tan fazla ülkenin yanına eklenecek. Filistin'in tanınması tarihi bir karar ve tek hedefi İsrail ve Filistin arasındaki barışın sağlanmasına katkı sağlamaktır." demişti.

Filistin devletinin tanınmasının "uygulanabilir" olması gerektiğinin altını çizen Sanchez, "Gazze ve Batı Şeria aynı Filistin yönetimi altında, aralarında bir koridorla birleşmeli ve Doğu Kudüs başkenti olmalıdır. Filistin ulusal yönetimi altında birleşmelidir." açıklamasında bulunmuştu.

Filistin'i tanıyan ülke sayısı 143'e yükselecek

Birleşmiş Milletler'e (BM) üye 193 ülkeden 139'u Filistin'i devlet olarak tanıyor.

Bunların arasında BM'deki 22 üyeli Arap Grubu, 57 ülkeli İslam İşbirliği Teşkilatı ve 120 üyeli Bağlantısızlar Hareketi de bulunuyor.

Son açıklama ile Filistin'i tanıyan ülke sayısı 142'ye yükselmiş olacak.

İrlanda ve Norveç de tanıdı

İrlanda hükümeti de bugün yaptığı açıklama ile İsrail'e meydan okuyarak Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını duyurdu. Hükümetin tanıma planını salı sabahı yapılan kabine toplantısında onayladığı belirtildi.

Açıklamada, “Hükümet Filistin'i egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanımakta ve Dublin ile Ramallah arasında tam diplomatik ilişkiler kurulmasını kabul etmektedir” denildi.

İrlanda Başbakanı Simon Harris bu kararın barış umudunu canlı tutmakla ilgili olduğunu söyledi.

Harris, “İrlanda'nın bu kararı umudu canlı tutmakla ilgilidir. İsrail ve Filistin'in barış ve güvenlik içinde yan yana yaşamasının tek yolunun iki devletli bir çözüm olduğuna inanmakla ilgilidir” diyerek İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bir kez daha dünyayı dinlemesi ve Gazze'de insani felaketi durdurması çağrısında bulundu.

İspanya, geçen hafta Norveç ve İrlanda ile yaptığı ortak açıklamada Filistin devletini tanımak için harekete geçeceklerini bildirmişti.

Bu adıma tepki gösteren İsrail ise Kudüs'teki İspanya konsolosluğunun Filistinlilere hizmet vermesini yasakladı.

Öte yandan Norveç de gece yarısı yürürlüğe giren kararnameyle Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıdı.

İsrail ne tepki verdi?

İsrail, tanıma kararının ilan edilmesinin ardından İrlanda ve Norveç'teki elçilerini "acil istişareler için" geri çağırdığını açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, "Bugünkü karar Filistinlilere ve dünyaya bir mesaj veriyor: terörizm kazandırır" dedi.

"Hamas terör örgütü Holokost'tan bu yana en büyük Yahudi katliamını gerçekleştirdikten ve dünyanın tanık olduğu iğrenç cinsel suçlar işledikten sonra, bu ülkeler bir Filistin devletini tanıyarak Hamas ve İran'ı ödüllendirmeyi seçtiler" diyen Katz şöyle devam etti:

"Bu ülkelerin attığı bu çarpık adım, 7 Ekim kurbanlarının anısına haksızlık, 128 rehinenin geri dönmesi çabalarına darbe, Hamas ve İran cihatçılarına destek anlamına geliyor, barış şansını baltalıyor."

Filistin yönetiminden açıklama

Batı Şeria'daki Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu önemli adımla İspanya, Norveç ve İrlanda iki devletli çözüme ve Filistin halkına gecikmiş adaletin sağlanmasına olan sarsılmaz bağlılıklarını bir kez daha ortaya koydu" denildi.

Bakanlık kararın ayrıca "uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler'in ilgili tüm kararlarına uygun olup, İsrail'in yasa dışı işgalinin sona erdirilmesi ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm uluslararası çabalara olumlu katkıda bulunacağını" söyledi.

Hamas: Cesur direniş

Hamas'ın üst düzey isimlerinden Bassem Naim AFP'ye yaptığı açıklamada bu hamlenin arkasında Filistin halkının "cesur direnişinin" olduğunu söyledi.

Naim, "Art arda gelen bu tanımalar, bu cesur direnişin ve Filistin halkının efsanevi kararlılığının doğrudan sonucudur. Bunun Filistin meselesine ilişkin uluslararası tutumda bir dönüm noktası olacağına inanıyoruz" diye konuştu.