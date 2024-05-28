Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na Roma gezisi tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nun İBB bütçesinden karşılanan 73 kişilik Roma gezisini eleştirerek, "Milletin cebinden basın mensuplarına Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay’ın 162. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde içinde 37 gazetecininde olduğu Roma gezisi Erdoğan'ın gündemindeydi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Bürokratik vesayeti de ülkemiz için tehdit kaynağı gördük. Vatandaşa tepeden bakanlara, insanımıza hizmet yerine eziyet edenlere hukukun gereğini yapmaktan asla çekinmedik.

Son dönemde bazı kamu hizmetlerinde şikayetlerinin çoğaldığının farkındayız. Görevden kaçmanın, vatandaşa 'bugün git yarın gel' demenin mazereti olamaz.

"Gözünün yaşına bakmayız"

Devlet millet arasına duvar ören eski alışkanlıkların tekrar baş göstermesine izin vermeyiz. Bu tür yollara tevessül edenlerin de gözünün yaşına bakmayız.

"Pek çok alanda atılabilecek adımların hazırlığı içindeyiz"

Bu anlayış ile kendimizi sürekli hesaba çekiyor, sıkıntı varsa ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Sorunları çözmek, daha kaliteli kamu hizmeti için kurumların karar verme mekanizmaları pek çok alanda atılabilecek adımların hazırlığı içindeyiz.

Yeni sistemin pürüzleri

Elbette sistemin işleyişinde pürüzler olabilir. Bunları gidermek siyaset kurumu uhdesindedir. Sistemi iyileştirecek her türlü adımı atmaya hazır olduğumuzu söyledik. Eski sisteme dönüş polemiğinin millete hayrı dokunmayacak.

Yeni anayasa mesajı

Yeni anayasa meselesi gelecek vizyonumuzun parçasıdır. Türkiye'yi 82 anayasasından kurtarmak bizim için milli bir görevdir. Demokratik devlet yasasını ele alan siviller eliyle hazırlamak borcumuzdur.

İmamoğlu'na Roma turu tepkisi

Hiçbir kurum savurganlık içinde olamaz. Milletin oluşturduğu kıt kaynakların birilerinin reklam bütçesine dönüşmesini hoş karşılayamayız. Eş dost atamaları ile belediye kaynaklarının kişisel kullanıldığını görüyoruz. Milletin cebinden basın mensuplarına Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bu konuda atanmış veya seçilmiş fark etmeksizin tüm makam sahipleri daha hassas davranmalı kamu malına özen göstermelidir.

Tasarruf paketini milletimiz ile paylaşmıştık. Türkiye başkaları gibi sınırsız petrolü ,altını doğal gazı olan ülke değildir. Biz çalışarak ayakta kalan ülkeyiz. Sayıştay'ın konumunu daha da güçlendirdik. Kamu kaynağı kullanan her kurumu Sayıştay denetimi kapsamına aldık. Yüksek denetimin tüm unsurları ve metotlarına sahip oldu. Sayıştay'ı hak ettiği konuma biz getirdik.