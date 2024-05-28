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Fenerbahçeli Çağlar Söyüncü ile Serra Pakdemir evlendi

Fenerbahçeli Çağlar Söyüncü ile Serra Pakdemir evlendi

Geçtiğimiz hafta nişanlanan Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü, moda tasarımcısı sevgilisi Serra Pakdemir ile dün Bodrum'da nikah masasına oturdu.

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Fenerbahçe'nin milli futbolcularından Çağlar Söyüncü, geçtiğimiz hafta moda tasarımcısı sevgilisi Serra Pakdemir ile nişanlanmıştı.

14 Haziran'da başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye A Milli Futbol Takımı'na çağrılan Çağlar Söyüncü, hazırlık maçları öncesinde Pakdemir ile evlendi.

Bodrum'da nikah masasına oturan çiftin düğününe futbol dünyasından pek çok isim katıldı. Düğün sonrası düzenlenen partide ünlü DJ çiftin yakın arkadaşı Mahmut Orhan da sahne aldı.

Çağlar Söyüncü ile Serra Pakdemir'in düğün töreninden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.

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