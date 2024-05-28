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İsrail Refah'ta bir kez daha katliam yaptı! 21 Filistinli daha öldü

İsrail Refah'ta bir kez daha katliam yaptı! 21 Filistinli daha öldü

Reuters İsrail tanklarının Refah merkezine ulaştığını bildirdi. Filistin sağlık yetkilileri Refah'ta çadırların olduğu bölgede 21 Filistinlinin şehit edildiğini duyurdu.

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Reuters İsrail tanklarının Refah kent merkezine giriş yaptığını duyurdu...

Filistinli kaynaklar, İsrail ordusunun Refah'ta çadırların bulunduğu bölgeye gerçekleştirdiği saldırı sonucu 21 kişinin şehit olduğunu belirtti.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

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İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı tedbir kararına rağmen 26 Mayıs'ta Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamış, saldırıda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 249 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

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