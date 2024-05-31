BIST 10.558
DOLAR 32,31
EURO 35,01
ALTIN 2.435,01
HABER /  GÜNCEL

Emlak vergisi 1. taksit ödeme takvimi

Emlak vergisi 1. taksit ödeme takvimi

Ev sahiplerini yakından ilgilendiren emlak vergisi ödemeleri için bugün son tarih. Yıl içinde iki taksitle ödenen emlak vergisinin ilk taksiti için ev sahiplerinin bugün ödeme yapması gerekiyor. Emlak vergisini isteyenler peşin ödeyebileceği gibi isteyenler de taksitle ödeyebiliyor. Peki, emlak vergisi taksit ödemesi nasıl yapılır?

Abone ol

2024 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödemesi için zaman geldi çattı. Emlak vergisi, taşınmazın bulunduğu belediye tarafından yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Mükelleflerin tahakkuk eden vergileri taksit süreleri içinde ödemeleri, gecikme zamlarıyla karşılaşmamaları açısından önem arz etmekte. İşte, 2024 emlak vergisi 1. taksit ödeme takvimi...

2024 yılı içerisinde 2 taksitle ödenecek olan emlak vergisinin ilk taksiti 1 Mart-31 Mayıs döneminde, 2. taksiti ise kasım ayı boyunca ödenebilecek.

İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor.

Ayrıca e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor.

Ödemeler ise veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile ödenebiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kılıçdaroğlu'na parti kur baskısı! CHP kulisleri hareketlendi Talat Atilla sayı verdi
Kılıçdaroğlu'na parti kur baskısı! CHP kulisleri hareketlendi Talat Atilla sayı verdi
Doğalgaza haziranda zam gelecek mi? BOTAŞ'tan açıklama
Doğalgaza haziranda zam gelecek mi? BOTAŞ'tan açıklama
AK Partili vekili gözyaşlarına boğan başlık! Gösterdiği haber ve detay kahretti
AK Partili vekili gözyaşlarına boğan başlık! Gösterdiği haber ve detay kahretti
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu
Fillenin sultanları ABD'de açıldı Sırbistan'ı devirdi
Fillenin sultanları ABD'de açıldı Sırbistan'ı devirdi
Üniversite öğrencisi yurtta ölü bulundu
Üniversite öğrencisi yurtta ölü bulundu
Başkan adayı Donald Trump 'Sus payı' davasında suçlu bulundu
Başkan adayı Donald Trump 'Sus payı' davasında suçlu bulundu
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Almanya ne ara bu kadar pahalandı Türk marketleri fiyatlarıyla gündem oldu
Almanya ne ara bu kadar pahalandı Türk marketleri fiyatlarıyla gündem oldu
İsrailli yetkili: Tüm esirlerin bırakılması önerilse dahi Gazze'ye saldırılar bitmeyecek
İsrailli yetkili: Tüm esirlerin bırakılması önerilse dahi Gazze'ye saldırılar bitmeyecek
'Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor' iddiasına yalanlama
'Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor' iddiasına yalanlama
Bodrum FK Süper Lig'de!
Bodrum FK Süper Lig'de!