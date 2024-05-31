Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü

Türkiye ekonomisi, 2024 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,7 büyüme gösterdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı birinci çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 büyüme kaydetti.

Ekonomistler, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,6 artacağını tahmin ediyordu.

Türkiye ekonomisi, 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 4; 2023 yılının tamamında ise, yüzde 4,5 oranında büyüme sağlamıştı.

GSYH 2024 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla 8 trilyon 822 milyar 248 milyon TL oldu

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2024 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %90,0 artarak 8 trilyon 822 milyar 248 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 285 milyar 572 milyon olarak gerçekleşti.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2024 yılının birinci çeyreğinde %7,3 arttı

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %7,3 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %3,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %10,3 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı 2024 yılının birinci çeyreğinde %4,0 artarken ithalatı %3,1 azaldı

Mal ve hizmet ihracatı, 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %4,0 artarken ithalatı %3,1 azaldı.

İşgücü ödemeleri 2024 yılının birinci çeyreğinde %108,4 arttı

İşgücü ödemeleri, 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %108,4 arttı. Net işletme artığı/karma gelir %107,8 arttı.

İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı %42,0 oldu.

GSYH 2024 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,7 arttı.

İnşaat sektörü 2024 yılının birinci çeyreğinde %11,1 arttı

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat sektörü toplam katma değeri %11,1, bilgi ve iletişim faaliyetleri %5,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %5,0, sanayi %4,9, tarım %4,6, hizmetler %4,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %3,3, diğer hizmet faaliyetleri %2,8, gayrimenkul faaliyetleri %2,5 ve finans ve sigorta faaliyetleri %2,0 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %2,4 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,8 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde %37,8 iken, bu oran 2024 yılı birinci çeyreğinde %42,0 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise geçen yılın birinci çeyreğinde %40,0 iken, 2024 yılı birinci çeyreğinde %44,2 oldu.