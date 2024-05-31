Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaşmaya vardı! İşte sözleşme detayı...

Teknik Direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe'nin, dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile iki yıllık anlaşmaya vardığı bildirildi. Resmî açıklamanın bugün yapılması bekleniyor. İşte detaylar...

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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör vaadi olan Jose Mourinho için sıcak bir gelişme yaşandı. Sky Sport'un haberine göre; mevcut başkan Ali Koç, Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio ise, "Jose Mourinho sahalara dönmeye hazır ve bunu Türkiye'de, Fenerbahçe'de yapacak. Kendisi gibi Portekizli olan kulübün sportif direktörü Mario Branco tarafından yapılan anlaşma sonucunda 'Special One' için iki yıllık bir sözleşme hazır. Açıklamanın bugün ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Portekizliler de açıkladı

Öte yandan Portekiz'in popüler gazetesi A Bola da Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile anlaştığını duyurdu. Son dakika olarak geçilen haberde, "2018'e kadar 10 yıl boyunca kulübü yöneten Aziz Yıldırım'ın seçim kozu olarak açıklanan José Mourinho, üç yıllık yeni bir dönem için aday olan mevcut Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile anlaşmaya vardı. Mourinho'nun, bugün Türk takımının yeni teknik direktörü olarak açıklanması bekleniyor" sözleri sarf edildi.

Başkan adayı Aziz Yıldırım, cumartesi günü Londra'ya giderek Jose Mourinho ile son detayları görüşecekti. Bu detay sonrası görüşmenin iptal olduğu öğrenildi.

Aziz Yıldırım: "Seçimi kaybedersem..."

Yıldırım, "Mourinho 9 Haziran’a kadar beklemez, Ali Koç tarafı ile bizim taraf birlikte Mourinho ile konuşup anlaşsınlar, seçimi kim kazanırsa o Mourinho ile devam etsin. Bunun yanı sıra ben seçimi kaybedersem buna rağmen Mourinho’nun maliyetinin yarısını karşılayacağım.” demişti.

"Gelmeme durumu yok"

Aziz Yıldırım geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ise "Jose Mourinho imzayı attı, gelmeme durumu yok." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çarşamba akşamı yaptığı açıklamada yeni teknik direktörün bugün duyurulacağını bildirmişti. Başkan Koç konuyla ilgili, "İsmail Hoca ile mi devam edeceğiz yoksa yabancı hoca ile mi şunun garantisini verebilirim; cuma günü seçime girerken hocamızın kim olduğunu net bir şekilde bileceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Acun Ilıcalı ve Ali Koç, Londra'ya gidiyor

Son gelişmeye göre; Acun Ilıcalı ve Ali Koç, Londra'ya gidiyor. Jose Mourinho ile buluşup, Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyecekler.

Jose Mourinho'nun kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Konferans Ligi, 3 Premier Lig, 2 Serie A, 1 La Liga, 2 Portekiz Ligi şampiyonluğu var. Bunun yanı sıra yerel kupalarda toplam 14 şampiyonluk yaşadı. Yani Jose Mourinho'nun kariyerinde toplam 27 kupa var.

3. İsmail Kartal dönemi de sona erecek

İsmail Kartal ile yollarını ayırma kararı alan sarı-lacivertli takım, kısa süre içinde resmi açıklamayı yapacak.