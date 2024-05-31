Kavurucu sıcaklar geliyor saat verildi! Meteoroloji açıkladı harita kızardı o günlere dikkat İstanbul, İzmir, Antalya...

Önümüzdeki hafta yurt genelinde sıcaklıkların 30 derecelere ulaşması bekleniyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, sıcaklık artışının yarın başlayacağını, pazar ve pazartesi günleri sıcaklıkların 2-3 derece daha yükseleceğini söyledi. Çalışkan, bu süre içinde 6-8 derecelik bir yükseliş beklendiğini ifade etti.