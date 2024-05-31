Kavurucu sıcaklar geliyor saat verildi! Meteoroloji açıkladı harita kızardı o günlere dikkat İstanbul, İzmir, Antalya...
Sıcaklık yükseliyor hafta sonuna dikkat bir anda yaz gelecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün beş günlük hava durumu haritasında aşırı sıcaklar dikkat çekiyor. Hava uzmanı Prof. Şen de "Önümüzdeki 4-5 gün aşırı sıcaklar etkili olacak" dedi.
Önümüzdeki hafta yurt genelinde sıcaklıkların 30 derecelere ulaşması bekleniyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, sıcaklık artışının yarın başlayacağını, pazar ve pazartesi günleri sıcaklıkların 2-3 derece daha yükseleceğini söyledi. Çalışkan, bu süre içinde 6-8 derecelik bir yükseliş beklendiğini ifade etti.
Çalışkan, “Perşembeden sonra rüzgar etkisiyle biraz serinleme olacak. Haziran ayının 10’undan sonraki zamanlarda kısım kısım tekrar yağışlar olacak.” diye konuştu.
Prof. Dr. Orhan Şen de "Önümüzdeki 4-5 gün aşırı sıcaklar etkili olacak. 11-16 saatleri arası yaşlılar, çocuklar kalp damar hastaları dışarı çıkmasın." dedi.
Şen "Özellikle Trakya İç Ege Güneydoğu, Batı Akdeniz pazar Marmara'nın tümü. Aşırı sıcaklar sağlımızı etkiler. Susuz kalmayın şapka ve güneş gözlüksüz çıkmayın" ifadelerini kullandı.