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Resmi Gazete'de yayımlandı! Emekliler artık yüzde 20 indirimden yararlanacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Emekliler artık yüzde 20 indirimden yararlanacak

Sosyal tesislerde yüzde 15 indirim uygulanması kararının ardından emekliler için bir adım daha atıldı. Emeklilere şehirlerarası otobüslerde yüzde 20 indirim uygulanmasını içeren karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Şehirlerarası otobüs taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilerce emekli olduğunu belgeleyenlere tarife üzerinden yüzde 20 indirim yapılmasına yönelik hüküm yönetmeliğe girdi.

Belgeyle beyan edildi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve karayolu taşıma yönetmeliğinde değişiklikler yapan yönetmeliğe eklenen geçici bir maddeye göre, 2024 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere, emekli olduğunu bilgi ve belgeyle beyan ve ispat edenlere, düzenlenecek yolcu biletlerinde Ulaştırma Bakanlığı'na bildirilen tarife üzerinden yüzde 20 indirim uygulanacak.

Bu hükme uymayan karayolu taşımacılığı B1 ve D1 yetki belgesi sahiplerine, her bir ihlal için 5 uyarma verilecek.

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