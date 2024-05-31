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İş Bankası'dan, Pazarama'da 'Taksitli Ek Hesap' ile alışveriş imkanı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İş Bankası'dan, Pazarama'da 'Taksitli Ek Hesap' ile alışveriş imkanı

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle: "Taksitli Ek Hesap ile ödeme sayesinde müşterilerimiz, Pazarama'dan kredi kartı limitleri etkilenmeden ek hesap limitleri ile alışveriş yapabiliyor" dedi

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Türkiye İş Bankası, ödeme hizmetlerine Pazarama'da 'Taksitli Ek Hesap' ile alışveriş seçeneğini ekledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İş Bankası kullanıcıları, Taksitli Ek Hesap ile çevrim içi alışveriş platformu Pazarama'dan kredi kartı limitleri etkilenmeden, sadece ek hesap limitlerini kullanarak taksitli alışveriş yapabilecek.

Kullanıcılar, satın almak istedikleri ürünü seçtikten sonra ödeme planını görebilecek ve ödemeyi tamamlayabilecek. Üst limiti 150 bin lira olan Taksitli Ek Hesap ile ödeme, 12 aya varan vade seçenekleriyle sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, müşterilerinin alışveriş deneyimini kolaylaştıracak ödeme seçeneklerini çeşitlendirdiklerini kaydetti.

Müşterilerine zaman kazandıran hızlı ve esnek değer önerileri sunmanın öncelikleri arasında yer aldığını belirten Lüle, 'Bu doğrultuda sunduğumuz Taksitli Ek Hesap ile ödeme sayesinde müşterilerimiz, Pazarama'dan kredi kartı limitleri etkilenmeden ek hesap limitleri ile alışveriş yapabiliyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Parazama Genel Müdürü Serkan Uğraş Kaygalak da, projeyle kullanıcılarına alternatif ödeme çözümleri sunmayı hedefleyerek kredi kartı limiti ya da kredi kartı başvurusuna gerek duymadan İş Bankası hesap limitleriyle kolay ve güvenli şekilde alışveriş imkanı sağladıklarını ifade etti.

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