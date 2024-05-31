BIST 10.647
DOLAR 32,21
EURO 34,96
ALTIN 2.426,62
HABER /  GÜNCEL

Ekrem İmamoğlu'ndan Tevfik Göksu’ya tebrik ziyareti

Ekrem İmamoğlu'ndan Tevfik Göksu’ya tebrik ziyareti

İBB Başkanı İmamoğlu, dördüncü kez aynı göreve seçilen Esenler Belediye Başkanı Göksu’ya tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, “Atacağımız her iyi adım şehircilik adına, iletişim adına, müzakere adına, istişare adına Türkiye'de örnek olacaktır” dedi. Göksu ise, "İstanbul’un yükü ağır. Bu yükü hep beraber taşıyacağız" diye konuştu.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya bir tebrik ziyareti gerçekleştirdi.

Göksu, İmamoğlu'nu Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi’nde ağırladı. Ziyarette, İmamoğlu ve Göksu, İstanbul'un geleceği ve ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Her ilçede, ilgili bürokratlar eşliğinde toplantılar yaptıklarını aktaran İmamoğlu, “Atacağımız her iyi adım şehircilik adına, iletişim adına, müzakere adına, istişare adına Türkiye'de örnek olacaktır” dedi. Göksu ise, " İstanbul’un yükü ağır. Bu yükü hep beraber taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Göksu’yu tebrik eden İmamoğlu, “Başarılar diliyorum. İnşallah değerli hizmetleri olsun. Ben, her başkanımıza diyorum ki -Esenler nezdinde ifade edeyim- Esenler’in en başarılı 5 yılı olsun. Her belediye başkanı, kendi ilçesinde en başarılı 5 yılı elde ederse, biz de bu önümüzdeki beş yılda en başarılı  İstanbul'un 5 yılını elde etmiş olacağız” dedi.

Bugün itibariyle 30’un üstüne çıkmış olacağız

Göksu’nun İstanbul'un deneyimli belediye başkanlarından biri olduğunu belirten İmamoğlu, “İstanbul'da yeni belediye başkanlarımız var, deneyimli belediye başkanlarımız var. Her farklı bakışın da güçlü tarafları var, özel tarafları var. Bugün Esenler'in önümüzdeki 5 yılını konuşurken, aynı zamanda niyetimiz aslında ilçelerle birlikte  İstanbul'un da Büyükşehir Belediyesi olarak, önümüzdeki 5 yıllık stratejik planını birlikte yazabilmek, birlikte organize edebilmek. Bu kapsamda yaptığımız bu ziyaretleri, bütün ekibimizle beraber çok önemsiyoruz. Kurban Bayramı'na girmeden 39 ilçeyi bitirmeyi umut ediyoruz. Bugün itibariyle 30’un üstüne çıkmış olacağız. Kalanları da umarız haftaya ve bir sonraki hafta başında bitirerek, 39 ilçemizi bitirmiş olacağız” diye konuştu.

Her ilçede, ilgili bürokratlar eşliğinde toplantılar yaptıklarını aktaran İmamoğlu, “Çok da verimli, çok da paylaşımcı geçiyor. Bundan dolayı çok mutluyum.  İstanbul'umuz, çok çok önemli. Yaşamın kalbi bütün Türkiye için. Atacağımız her iyi adım şehircilik adına, iletişim adına, müzakere adına, istişare adına Türkiye'de örnek olacaktır. Bu bağlamda Tevfik Göksu gibi özellikle deneyimli başkanlarımıza, önümüzdeki 5 yılda iletişim, ilişki ve bir arada çalışma kültürüne dönük önemli sorumluluklar düşüyor. Elbette hepimizin kapısı birbirine açık. İnşallah hepimiz, milletimize mahcup olmayız. Şehrimize ve hemşehrilerimize mahcup olmayız” ifadelerini kullandı.

Göksu da İmamoğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti, “Başkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yeni döneminiz hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. Tabii  İstanbul’un yükü ağır. Bu yükü hep beraber taşıyacağız  İstanbul, Esenler özelinde. Ortak çözümlerimiz ortaya koyacağız hep beraber. İstanbul'da bize emaneti tevdi eden insanlara görevimizi yapacağız” sözleriyle dile getirdi.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Göksu, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla, Esenler’in sorunlarına ve çözüm yollarına dönük, ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel: Cumhuriyet Halk Partisi’ni ilk seçimde iktidar yapamazsam istifa edeceğim, siyaseti o gün bırakacağım
Özgür Özel: Cumhuriyet Halk Partisi’ni ilk seçimde iktidar yapamazsam istifa edeceğim, siyaseti o gün bırakacağım
Çanakkale'de korkutan deprem Kandilli şiddetini duyurdu
Çanakkale'de korkutan deprem Kandilli şiddetini duyurdu
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, büyüme verilerini değerlendirdi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, büyüme verilerini değerlendirdi
DeFacto'dan Babalar Günü'ne özel indirimler
DeFacto'dan Babalar Günü'ne özel indirimler
Şanlıurfa'da PKK operasyonu: 11 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da PKK operasyonu: 11 şüpheli yakalandı
İYİ Parti'den bir istifa daha! Meclis'teki sandalye sayısı 36'ya düştü
İYİ Parti'den bir istifa daha! Meclis'teki sandalye sayısı 36'ya düştü
Esenler'de iğrenç iddia! İş yeri sahibi yakalandı
Esenler'de iğrenç iddia! İş yeri sahibi yakalandı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Emekliler artık yüzde 20 indirimden yararlanacak
Resmi Gazete'de yayımlandı! Emekliler artık yüzde 20 indirimden yararlanacak
İş Bankası'dan, Pazarama'da 'Taksitli Ek Hesap' ile alışveriş imkanı
İş Bankası'dan, Pazarama'da 'Taksitli Ek Hesap' ile alışveriş imkanı
İş Bankası'dan, Pazarama'da 'Taksitli Ek Hesap' ile alışveriş imkanı
İş Bankası'dan, Pazarama'da 'Taksitli Ek Hesap' ile alışveriş imkanı
Lexus, elektrikli RZ 450e'yi Türkiye'de satışa sundu 10 yıl sonraki batarya ömrü dikkat çekti
Lexus, elektrikli RZ 450e'yi Türkiye'de satışa sundu 10 yıl sonraki batarya ömrü dikkat çekti
Üç haftadan fazla süren öksürüğe dikkat
Üç haftadan fazla süren öksürüğe dikkat