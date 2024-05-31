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DeFacto'dan Babalar Günü'ne özel indirimler

DeFacto'dan Babalar Günü'ne özel indirimler

DeFacto, Babalar Günü'ne özel başlattığı kampanya kapsamında müşterilerine çeşitli indirimler sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, DeFacto, Babalar Günü'ne özel indirimlere ilaveten babalar ve çocukları için tasarladığı özel koleksiyonla da müşterilerine farklı hediye seçenekleri sunuyor.

Babalar Günü'ne özel tüm ürünlerde diğer tüm indirimlere ek olarak, şirket, "BABA:300" kodu ile 1500 liraya 300 lira indirim fırsatı sunuyor.

Babalar Günü'nde DeFacto'dan alışveriş yapanlar, "Gift Club" üyeliği ile 3 bin lira ve üzeri alışverişte 500 lira, 5 bin lira ve üzeri alışverişte ise 1000 lira Gift puan kazanma şansı yakalıyor.

DeFacto, ayrıca, Babalar Günü koleksiyonuyla hem babalar hem de çocukları için özel tasarımlar sunuyor. Koleksiyonda keten gömlekler, polo yaka tişörtler, blazer ceketler, bermudalar ve pantolonlar yer alıyor.

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