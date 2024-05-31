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Kurban Bayramı tatilinde şehir dışına çıkacaklar dikkat! Elinizi çabuk tutun, tükenmeye başladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kurban Bayramı tatilinde şehir dışına çıkacaklar dikkat! Elinizi çabuk tutun, tükenmeye başladı

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, Kurban Bayramı dönemine yönelik şehirler arası otobüs biletlerinin tükenmeye başladığını belirterek, "Otobüsle seyahat edecek vatandaşların biletlerini bir an önce alması önem taşıyor." dedi.

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Bu yıl okulların kapandığı hafta Kurban Bayramı tatilinin başlayacağına işaret eden Yıldırım, ülke genelinde seyahatlerin bu dönemde yoğunlaşacağını söyledi.

Yıldırım, artan seyahatlerin otobüs seferlerini de etkileyeceğine işaret ederek, "Eğitim-öğretim dönemi 14 Haziran'da sona erecek, 16 Haziran'da da Kurban Bayramı başlayacak. Otobüs seferlerinde yoğunluk 12 Haziran'dan itibaren artacak. Şu an bayram tatili için otobüs biletleri tükenmeye başladı. Bayram tatilinde otobüsle seyahat edecek vatandaşların biletlerini bir an önce alması önem taşıyor. Hatta biletlerin gidiş-dönüş olarak alınmasını tavsiye ediyoruz. Bayram tatili dönüşü yoğunluk daha fazla olacak. Yaklaşık 7 milyon yolcunun otobüslerle seyahat edeceğini tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

Otobüslere 12-25 Haziran döneminde ek sefer koymak istediklerini belirten Yıldırım, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılması planlanan düzenlemeyle turizm belgeli araçlar da yolcu taşımacılığında kullanılacak. Ek seferler düzenlemek için Bakanlıkça izin verilmesini bekliyoruz." dedi.

"Belirlenen fiyatın sınırının üzerinde bilet satışı yapılamaz"

Yıldırım, otobüs bileti fiyatlarının 4 aylık süreler için belirlendiğini dile getirerek, "Şu an bilet fiyatlarında bir miktar indirim uygulanıyor. Firmalar, yoğunluk arttıkça biletleri tavan fiyattan satışa sunabilir ama belirlenen fiyat sınırının üzerinde satış yapamaz." diye konuştu.

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