Hepsiburada ve 42 Türkiye işbirliğiyle geleceğin teknoloji liderleri yetişiyor

Hepsiburada Teknoloji Grup Başkanı Shevenkov: "Bu, Türkiye'nin dijital geleceğine katkıda bulunma vizyonumuzun bir parçası. Bir teknoloji akademisi olarak geleceğin teknoloji liderlerinin yetişmesine katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Abone ol

Hepsiburada ve 42 Türkiye, geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirme vizyonu ile bir araya gelerek bir işbirliğine imza attı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, akran eğitimi modelini benimseyerek öğrencilere yenilikçi bir eğitim sunan 42 Türkiye ve yerli e-ticaret platformu Hepsiburada tarafından hazırlanan 'Hepsiburada Tech Academy' programında Hepsiburada teknoloji liderleri öğrencilere çeşitli eğitimler verecek.

42 Türkiye'nin İstanbul ve Kocaeli kampüslerinde 8 modül olarak planlanan eğitimlerde Hepsiburada'nın teknoloji ekipleri ürün geliştirme, kullanıcı deneyimi, veri bilimi, veri analistliği, yazılım geliştirme ve sistem, güvenlik gibi konularda özel eğitimler verecek ve örnek çalışmalar anlatacak.

Programa katılanlar, 'Hepsiburada'da Bir Gün' simülasyonunu deneyimleme fırsatı bulacak. Böylece öğrenciler, Hepsiburada'nın müşterilerine ve iş ortaklarına sorunsuz bir deneyim sunmayı amaçlayan teknolojik geliştirmelerini yakından tanıma ve teknoloji dünyasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri gerçek hayat uygulamalarıyla öğrenme şansı yakalayacak.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Hepsiburada Teknoloji Grup Başkanı (CTO) Alexey Shevenkov, Hepsiburada'nın, kendi teknolojilerini üreten ve globalde Türkiye'yi temsil eden bir inovasyon merkezi olduğunu ve 1000'e yakın mühendis ile Türkiye'de e-ticareti dönüştüren yazılımlara imza attığını belirtti.



Shevenkov, ''Hepsiburada Tech Academy' programımızla öğrencilerin gerçek dünyada yazılım ürünü geliştirme sürecine olan bakış açılarını geliştirmeyi, deneyimlerini artırmayı hedefliyoruz. Kadın bir girişimci tarafından kurulmuş ve kadın bir CEO tarafından yönetilen bir şirket olarak bu programda da kadın teknoloji liderlerimizle eğitimler düzenliyoruz. Bu işbirliği, Türkiye'nin dijital geleceğine katkıda bulunma vizyonumuzun bir parçası. Bir teknoloji akademisi olarak geleceğin teknoloji liderlerinin yetişmesine katkı sağlayacak olmaktan memnuniyet duyuyoruz.' açıklamalarında bulundu.

Öğrenciler bilgi ve deneyimlerini kendi projelerinde uygulayabilecek'

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen de Türkiye olarak, yazılım alanında nitelikli personel yetiştirmenin, sadece ekonomik kalkınma için değil, aynı zamanda global arenada rekabet gücün artırılması için de kritik öneme sahip olduğunu belirterek, '42 Türkiye' ile Türkiye'nin bu alandaki potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediğini aktardı.

Tüzgen, şunları kaydetti:



'Okullarımızın, öğrencilerine kazandırdığı ileri düzeydeki teknik ve problem çözme becerileri ile onları sadece ulusal piyasanın değil, uluslararası teknoloji sektörünün de aranan profesyonelleri haline getireceğine inanıyorum. Bu program, yazılımcı adaylarımızın niteliğini artırmak ve sektör deneyimi kazanmalarını sağlamak amacıyla tasarlandı. Programın interaktif yapısı sayesinde, öğrencilerimiz sadece teorik bilgi edinmekle kalmayacak, aynı zamanda pratik becerilerini de geliştirecekler. Öğrencilerimiz, program kapsamında teknoloji liderlerinden birebir öğrenme fırsatı bulacak ve bu değerli bilgi ve deneyimlerini kendi projelerinde uygulayabilecek.'

42 Türkiye Direktörü Meltem Akbulut Yıldırmış ise 42 Türkiye olarak yeni bir yükseköğretim modeli sunduklarını ve temel amaçlarının, yükseköğretim ile iş dünyası arasındaki bağı güçlendirerek nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkıda bulunmak olduğunu vurguladı.

42 Türkiye'nin öğrenci-öğretmen ilişkisi yerine öğrenciler arasında öğrenmeye dayalı bir modeli merkezine aldığına işaret eden Yıldırmış, 'Bu model, yükseköğretimde yenilikçi bir özellik taşıyor. Böylelikle sorgulayan, iletişim becerileri güçlü, esnek ve takım çalışmasına yatkın bir istihdam kaynağı sağlıyor. Hepsiburada ile başlattığımız 'Tech Academy', aslında ortaya koyduğumuz eğitim modelinin tamamlayıcısı konumunda. Bu akademi ile öğrencilerimizin, bir yazılımcının dünyasını her yönüyle deneyimlemelerini hedefliyoruz. Amacımız, çalışan kimliğini kazanmış yazılımcıları sektöre kazandırmak.' değerlendirmelerinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, 29 Mayıs'da 42 Türkiye'nin Kocaeli kampüsünde düzenlenen açılış töreni ile başlayan program, okulun Kocaeli ve İstanbul'daki kampüslerinde 8'er modül boyunca devam edecek ve programı başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları verilecek. 42 Türkiye'deki 2 yıllık temel eğitimini tamamlayan öğrenciler, Hepsiburada'nın 'GeleceğiniZburada' staj programına dahil olacak.