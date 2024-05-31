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FETÖ firarisi Enes Kanter 110 milyon dolarını örgüte verdi tepkiler üzerine açıklama yaptı

FETÖ firarisi Enes Kanter 110 milyon dolarını örgüte verdi tepkiler üzerine açıklama yaptı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu firari Enes Kanter, NBA'de kazandığı 110 milyon doları örgüt abilerine verdiğini açıkladı.

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Hakkında kırmızı bülten çıkarılan FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter, mal varlığıyla ilgili eleştiriler üzerine açıklama yaptı.

Ucuz sebze almak için pazara geç çıkan annesine bile para göndermediğini, parayı daha kötü durumda olduğunu savunduğu örgüttekilere verdiğini söyleyen Kanter, "Böyle kutsal bir davaya hizmetkarlık benim için en büyük makamdır" dedi.

Parayı verdiği için pişman olmadığını belirten Kanter, "Bu olayların biteceğine Allah'ın izniyle biliyoruz. Birgün Türkiye'ye geri döndüğümüz zaman onların yüzüne bakabilelim." diye konuştu.

Enes Kanter dünyadaki İsrail yanlısı 'dijital influencer' listesinde 11. sırada

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Enes Kanter, İsrail'in bağımsızlık kutlamaları çerçevesinde bir firma tarafından uluslararası boyutta yapılan değerlendirmede 50 kişilik İsrail yanlısı "dijital influencer" listesinde yer almıştı.

Kanter, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her türden nefret ve cehaleti sona erdirmenin bir yolu vardır. Birbirini tanımak ve birlikte çalışmak. Gözlemci bir Müslüman olarak bu konuda bir miktar etkiye sahip olduğumu görmekten memnuniyet duyuyorum." ifadelerine yer vermişti.

İsrail'e gönüllü destek vermekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kanter, paylaşımının devamına, "Kesinlikle gelecek yıl ilk 3'e giriyorum. Hadi başlayalım." sözleriyle dikkat çekmişti.

Firari Kanter'in paylaşımlarına İbranice alfabe ile yazılmış birçok etkileşim mesajı ile karşılık verilirken, bazı Türk ve Müslüman takipçiler ise FETÖ'cü basketbolcuyu, Gazze, Yemen, Keşmir gibi ülke ve bölgelerdeki Müslümanların sorunlarının çözülmesi yolunda olumlu bir etki ortaya koymamasından dolayı eleştirmişti

FETÖ propagandası yapıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (b) ABD yapılanması içinde önemli yeri olan ve firari isimlerin başında gelen örgütün en büyük destekçilerinden basketbolcu Enes Kanter, ABD medyasında Türkiye'yi karalayan açıklamalarıyla gündeme geliyor ve Amerikan Basketbol Ligi (NBA) platformunu terör propagandası için kullanıyor.

Kanter hakkında kırmızı bülten talebi

ABD'de spor yaşamına devam eden basketbolcu Kanter hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılmış soruşturma ve hakkında kırmızı bülten talebi bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, firari Kanter hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan iade talepnamesi düzenlenerek, kırmızı bülten çıkarılması için başvuru yapmıştı.

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