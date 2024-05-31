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Asgari ücrete ara zam yapılmazsa ne olur? Ekonomist Hakan Kara grafikle paylaştı

Asgari ücrete ara zam yapılmazsa ne olur? Ekonomist Hakan Kara grafikle paylaştı

Hükümet asgari ücrete ara zamma kapıyı kapatsa da tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmaması halinde oluşacak tabloyu bir grafikle ortaya koydu. Temmuz ayında asgari ücret açlık sınırı ile eşitlenirse asgari ücretin 21 bin lira olması bekleniyor.

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Doğrudan milyonlarca asgari ücretli ve işvereni, dolaylı olarak da tüm çalışanları ilgilendiren Temmuz zammı gündemdeki yerini koruyor.

Hükümet asgari ücret zammına kapıyı kapatsa da enflasyon ve artan hayat pahalılığı nedeniyle kamuoyunda Temmuz'da zam beklentisi var.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok” demişti. 

Prof. Dr. Hakan Kara'dan asgari ücret grafiği

Enflasyon nedeniyle Haziran ayında da açlık ve yoksulluk sınırı artmasına kesin gözüyle bakılırken, iktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmaması durumunda meydana gelecek tabloyu bir grafikle gösterdi.

Temmuz ayında asgari ücret ile eşitlenirse 21 bin lira olacak

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara’nın sosyal medya platformu X'te paylaştığı "Temmuz'da asgari ücrete zam yapılmazsa yılın kalanında durum böyle görünecek" notuyla paylaştığı grafikte asgari ücret 17 bin 2 lirada sabit kalırken, açlık sırının 21 bin liranın üzerine çıkıyor.

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