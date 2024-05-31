BIST 10.430
DOLAR 32,21
EURO 35,07
ALTIN 2.428,17
HABER /  GÜNCEL

Sosyal medya, "Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor" iddiasıyla çalkalandı! DMM'den jet açıklama geldi

Sosyal medya, "Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor" iddiasıyla çalkalandı! DMM'den jet açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor" iddiasının "kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyon" olduğunu bildirdi.

Abone ol

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 Mayıs 2024 tarihli ve 32560 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar"ın iddialarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Kararın yeni bir anlaşma yapıldığı için değil, 24 Haziran 2019'da yapılan ve süresi otomatik olarak yenilenen bir anlaşmaya binaen yayımlandığı kaydedilen açıklamada, anılan tarihte Ruanda Cumhuriyeti ile mevcut dostluk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla turizm alanında işbirliği anlaşması imzalandığı anımsatıldı.

Anlaşmanın 11'inci maddesinde, taraflardan birinin anlaşmayı feshetme niyetini karşı tarafa bildirmemesi durumunda 5'er yıllık sürelerle otomatik olarak yenileneceğinin belirtildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, 'Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor' iddiası kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyondur. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile turizm alanındaki işbirliğinin arttırılması, turizm sektöründe yatırım ve girişimlerin teşvik edilmesi, sektördeki paydaşların eğitime tabi tutulması gibi konularda ülkeler arası hukuki zemin oluşturulmuştur. Turizm alanında ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmaları, Türkiye'nin küresel anlamda ekonomik, ticari ve siyasi ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamakta ve orta/uzun vadede etkinliğinin artmasına zemin oluşturmaktadır."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Tecavüz skandalı! Müge Anlı adeta çıldırdı: Elimde görüntülerin var ahlaksız adam!
Foto Galeri Tecavüz skandalı! Müge Anlı adeta çıldırdı: Elimde görüntülerin var ahlaksız adam! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kısıtlı iki kişinin oy kullandığı gerekçesiyle yeniden sandık başına gidiyorlar
Kısıtlı iki kişinin oy kullandığı gerekçesiyle yeniden sandık başına gidiyorlar
Cevdet Yılmaz, enflasyon için tarih verdi: 'Belirgin düşüşler göreceğiz'
Cevdet Yılmaz, enflasyon için tarih verdi: 'Belirgin düşüşler göreceğiz'
Erdoğan Macaristan Başbakanı ile telefonda görüştü
Erdoğan Macaristan Başbakanı ile telefonda görüştü
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bayrak değişimi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bayrak değişimi
Fenerbahçe, Jose Mourinho ile anlaştı! Flaş gelişme sonrası Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama
Fenerbahçe, Jose Mourinho ile anlaştı! Flaş gelişme sonrası Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama
Asgari ücrete ara zam yapılmazsa ne olur? Ekonomist Hakan Kara grafikle paylaştı
Asgari ücrete ara zam yapılmazsa ne olur? Ekonomist Hakan Kara grafikle paylaştı
Almanya'da yaşayan Türkler için kritik tarih: Vatandaşlıklarını yeniden alabilecekler
Almanya'da yaşayan Türkler için kritik tarih: Vatandaşlıklarını yeniden alabilecekler
Gaziantep'te dayısını öldüren yeğen tutuklandı
Gaziantep'te dayısını öldüren yeğen tutuklandı
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 5 yıllık aranın ardından yeniden yapılacak
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 5 yıllık aranın ardından yeniden yapılacak
En uzak galaksi görüntülendi şaşırtıcı derecede parlak ve büyük
En uzak galaksi görüntülendi şaşırtıcı derecede parlak ve büyük
3 bakanlıkta müfettiş ataması: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
3 bakanlıkta müfettiş ataması: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
İstanbul'da sahte pasaport operasyonu! Hediye süsü vermişler
İstanbul'da sahte pasaport operasyonu! Hediye süsü vermişler