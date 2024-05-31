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Erdoğan Macaristan Başbakanı ile telefonda görüştü

Erdoğan Macaristan Başbakanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile bir telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Macaristan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Macaristan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, Macaristan'a Avrupa Birliği Dönem Başkanlığında başarılar dilerken, Türkiye'nin Avrupa Birliği katılım sürecinin canlandırılmasında Macaristan'ın desteğinin önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Viktor Orban'ın doğum gününü de tebrik etti.

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