Tecavüz skandalı! Müge Anlı adeta çıldırdı: Elimde görüntülerin var ahlaksız adam!

Mide bulandıran gerçek Müge Anlı'da ortaya çıktı. Buna göre; Bahar ve Gizem anneleri vefat edince komşuları Fitnat ve Selahattin ile kalmaya başladı. Stüdyoya kızları aramak için gelen Selahattin Yalnız'ın ise kızlara tecavüz ettiği ortaya çıktı.