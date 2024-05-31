Tecavüz skandalı! Müge Anlı adeta çıldırdı: Elimde görüntülerin var ahlaksız adam!
Müge Anlı, 23 yaşındaki Figen Tülay Bayındır ve 18 yaşındaki arkadaşı Bahar Demir'in yıllardır tecavüze uğradığını ortaya çıkardı.
Müge Anlı tecavüz skandalını ortaya çıkardı. İğrenç olay Muğla'da yaşandı. 17 Mayıs Cuma günü 23 yaşındaki Figen Tülay Bayındır ve 18 yaşındaki arkadaşı Bahar Demir sırra kadem bastı.
Mide bulandıran gerçek Müge Anlı'da ortaya çıktı. Buna göre; Bahar ve Gizem anneleri vefat edince komşuları Fitnat ve Selahattin ile kalmaya başladı. Stüdyoya kızları aramak için gelen Selahattin Yalnız'ın ise kızlara tecavüz ettiği ortaya çıktı.
Bugünkü canlı yayında elinde görüntülerin olduğunu söyleyen Müge Anlı, "Sen bir de utanmadan nasıl bu kızları benim stüdyomda aramaya geldin?
Terbiyesiz adam! Senin bu kızlara neler yaptığının bütün videoları elimde. Ahlaksız nasıl aramaya geldin buraya.