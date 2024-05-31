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Alper Gezeravcı, Kocaeli'de trafik kazası geçirdi!

Alper Gezeravcı, Kocaeli'de trafik kazası geçirdi!

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde trafik kazası geçiren Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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D-100 kara yolu Ankara istikameti Yenidoğan Mahallesi mevkisinde bir midibüs, Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobile arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla tedbiren Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gezeravcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastaneye gelerek Gezeravcı'nın sağlık durumu hakkında bilgi alan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, çıkışta yaptığı açıklamada, kazanın, D-100 kara yolunda bir servis aracının Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobile arkadan çarpması sonucu meydana geldiğini söyledi.

Yavuz, otomobilde bulunan Gezeravcı ile 2 kişinin kontrol amaçlı hastaneye getirildiğini belirtti.

Gerekli tüm tetkiklerin yapıldığını aktaran Yavuz, "Herhangi bir yaralanma tespit edilmemiştir. Gezeravcı kontrol amaçlı hastanemizde bulunuyor. Geçmiş olsun." dedi.

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