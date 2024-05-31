Saldırgan köpek sorunu nasıl çözülecek? AK Parti'den açıklama

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, saldırgan köpek sorunu ile ilgili olarak "Çeteleşen saldırganlaşanlarla ilgili önlem alınacak." dedi.

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TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklaması şu şekilde;

Mahallede kendi elimizde beslediğimiz köpeklerle sorunumuz yok, saldırganlaşmış çeteleşmiş olanlardan bahsediyoruz. Ülkemizin kuduz riskiyle karşılaştığı sorunlar var. Çeteleşen saldırganlaşanlarla ilgili önlem alınacak. Tüm köpekleri toplayıp ötenazi yapılacak şeklinde bir şey söz konusu değil.