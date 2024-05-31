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Merkez Bankası rezervleri 4 yıl sonra ilk kez pozitife geçti

Merkez Bankası rezervleri 4 yıl sonra ilk kez pozitife geçti

Merkez Bankası'nın net rezervleri 4 yıl sonra ilk kez pozitife geçti. Yerel seçim öncesi eksi 65,5 milyar dolarla tarihin en düşük seviyesini gören net rezervler, Mart 2020'den bu yana ilk kez eksiden çıktı.

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Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk yaşandı. Swap hariç net rezervler bu haftanın ilk 4 gününde 5.3 milyar dolar arttı. Böylece swap hariç net rezervler Mart 2020'den bu yana ilk kez pozitife (sıfırın üzerine) geçti.

Swap hariç net rezervler 31 Mart yerel seçimler öncesinde hızla gerilemiş ve eksi 65,5 milyar dolarla tüm zamanların en dip seviyesini görmüştü. 

4 yıl sonra artıya geçti

Seçimlerin tamamlanmasının ardından TCMB hızlı bir rezerv inşasına girerken, swap hariç net rezervlerde de kademeli toparlanma izlenmişti. Bu sürecin sonunda 4 yıl sonra ilk kez swap hariç net rezervler artıya geçti.

Başkan Karahan sinyali vermişti

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu sunumunda enflasyonla mücadeleye zarar vermeyecek şekilde rezerv biriktirmeye devam edileceğini belirtmişti.

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