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Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması

Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması

Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüştüklerini ancak bazı maddelerde ortak paydada buluşamadıkları için anlaşmanın sağlanamadığını açıkladı.

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Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, kendilerinin de transfer gündeminde olan ve Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edilen teknik direktör Jose Mourinho ile yaptıkları görüşmeyle ilgili bir açıklama yaptı.

Hüseyin Yücel'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bir süredir Futbol kamuoyunda tartışılan Beşiktaş’ın yeni sezondaki teknik direktörü konusuyla ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla bir açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır.

Teknik direktör çalışmalarımız kapsamında Başkanımız Sayın Hasan Arat ve transfer komitemizin de bilgisi dahilinde Jose Mourinho ile temasa geçilmiş, görüşmeler olumlu yönde ilerlemiştir. Mourinho ile futbola dair birçok konuda fikir alışverişinde bulunulmuş, görüş birliğine varılmıştır. Ancak belli maddelerde ortak paydada buluşamamız masadan kalkmamıza neden olmuştur.

Mourinho ile görüşmelerimizin bir sonuca ulaşamamasının nedeni Beşiktaş'ın âli menfaatlerini her şeyin üstünde tutmamızdır.

Kendi şahsi kaynaklarımızı dahi Beşiktaş’ın kendi öz kaynağı olarak gören bir anlayışla, hiçbir surette elimizi taşın altına koymaktan çekinmeden çalışmaya devam edecek, hem transfer döneminde hem de 2024-25 sezonunda Beşiktaş ailemizi gururlandıracak işler yapacağız. Tüm bunları yaparken aklı selimden de uzak kalmayacak, bu süreçlerin sonunda mutlaka büyük başarılar kazanacağız."

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