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İstanbul'da eşini 58 bıçak darbesiyle yaralayan sanığa 26 yıl hapis

İstanbul'da eşini 58 bıçak darbesiyle yaralayan sanığa 26 yıl hapis

İstanbul Üsküdar'da tartıştığı eşini 58 bıçak darbesiyle ağır yaralayan sanık 26 yıl hapse çarptırıldı.

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Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Yunus Yıldırım, müşteki Merve Veziroğlu ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada geçen celse verdiği mütalaayı tekrar eden cumhuriyet savcısı, tutuklu sanığın "eşi hürriyetinden yoksun kılma" ve "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 15 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Yıldırım, eşini kasten yaralamadığını öne sürerek, "Korkutmak amacıyla bıçağı aldım. Eşimin elindeki yaralar sardım. Eşimi isteyerek yaralamadım. Boğuşma esnasında kendimi savunmak zorunda kaldım." dedi.

Sanık Yıldırım, olayın ardından polisi ve ambulansı aradığını da ifade etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yunus Yıldırım'ı, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 6 yıl olmak üzere 26 yıl hapse çarptırdı.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını da kararlaştırdı.

İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Ağustos 2023'te Merve Veziroğlu ile Yunus Yıldırım çifti arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı, sanığın müştekiyi farklı yerlerinden 58 bıçak darbesiyle yaraladığı aktarılıyordu.

Bıçak darbelerinden 37'sinin hayati tehlike oluşturacak bölgelerde olduğu kaydedilen iddianamede, sanık Yıldırım'ın cinayete teşebbüsü daha önceden planladığıyla ilgili delil bulunamadığı, ancak bıçaklama olayını öldürmek amaçlı yaptığı belirtiliyordu.

İddianamede, Yunus Yıldırım'ın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 34 yıla kadar hapsi isteniyordu.

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