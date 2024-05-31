BIST 10.400
DOLAR 32,23
EURO 34,97
ALTIN 2.417,24
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Renault ve Çinli Geely’den motor üretimi için ortaklık

Renault ve Çinli Geely’den motor üretimi için ortaklık

Renault Group, Geely Holding Group (Geely Holding) ve Geely Automobile Holdings Limited (Geely Auto), Londra merkezli Horse Powertrain Limited'i kurduklarını duyurdu.

Abone ol

Renault Group ve Geely Holding'den yapılan ortak açıklamaya göre, Horse Powertrain Limited'in kuruluşu 11 Temmuz'da imzalanan ortak girişim anlaşmasının ardından gerekli onayların alınmasıyla gerçekleşti.

Anlaşmaya göre, Horse Powertrain Limited, motorlar, şanzımanlar, hibrit sistemler ve aküler de dahil olmak üzere en son teknolojilere sahip tüm hibrit ve yanmalı güç aktarım sistemi çözümlerini ve sistemlerini tasarlayacak, geliştirecek, üretecek ve satacak.

Horse Powertrain Limited, özellikle yeşil metanol, etanol ve hidrojen gibi alternatif yakıtlar alanında pazar beklentilerini doğrultusunda güç aktarma organları teknolojilerini geliştirmede özerkliğe sahip olacak.

Horse Powertrain, Renault Group, Geely Auto, Volvo Cars, Proton, Nissan ve Mitsubishi Motors Company dahil olmak üzere çok sayıda endüstriyel müşteriye tedarik sağlayacak.

Şirket, güç aktarım teknolojilerinde uçtan uca çözümlerle destek olmak için müşterileri ve ortaklarıyla işbirlikleri kurarak değer zincirini güçlendirecek.

"HORSE POWERTRAİN SAYESİNDE RENAULT GROUP DÜNYA ÇAPINDA LİDERLİK ELDE EDEBİLİR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Group Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo, otomotiv sektörünün karayolu taşımacılığının karbondan arındırılması konusunda yaşadığı sıkıntılara dikkati çekerek, "Geely gibi lider bir şirketle ortaklık kurarak ultra düşük emisyonlu içten yanmalı motorlar ve yüksek ekonomili hibrit teknolojileri geliştirme kabiliyetine ve uzmanlığına sahip yeni bir oyuncu yaratmak gelecek için kilit önem taşıyor. Horse Powertrain sayesinde Renault Group, işinin yüzde 80'inden fazlasını temsil eden bir sektörde dünya çapında liderlik elde edebilir." ifadelerini kullandı.

Geely Holding Yönetim Kurulu Başkanı Eric Li de, sektörün yakın zamanda net sıfır emisyon hedeflerine ulaşabilmesi için küresel sinerjiler, çoklu teknolojiler ve uzmanlık paylaşımının büyük önem taşıdığını belirtti.

Li, iki şirket arasında kurulan ortak girişimin sürdürülebilir mobilite alanında yeni bir sayfa açtığını vurgulayarak, "Bu nedenle Renault Group ile ortaklığımızın bugün ticari gerçekliğe ulaşmasından memnuniyet duyuyoruz. Horse Powertrain Limited, yarının otomotiv endüstrisinin talep ettiği düşük emisyonlu çözümleri sunacak portföye, ölçeğe ve kapasiteye sahip olacak." değerlendirmelerinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Donald Trump: Taraflı bir yargılama oldu, görülmemiş olay
Donald Trump: Taraflı bir yargılama oldu, görülmemiş olay
Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar resmen ayrıldı
Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar resmen ayrıldı
Mourinho Fenerbahçe için geliyor! İşte son paylaşımı...
Mourinho Fenerbahçe için geliyor! İşte son paylaşımı...
Zonguldak'ta kayıp çocuk ormanlık alanda uyurken bulundu
Zonguldak'ta kayıp çocuk ormanlık alanda uyurken bulundu
Özgür Özel'den Erdal Atabek için taziye mesajı
Özgür Özel'den Erdal Atabek için taziye mesajı
Yanında çalışan engelli çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı
Yanında çalışan engelli çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı
Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması
Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması
Türkiye Finans, Param ile işbirliği anlaşması yaptı
Türkiye Finans, Param ile işbirliği anlaşması yaptı
Türkiye büyümede OECD'de birinci, G20'de ikinci
Türkiye büyümede OECD'de birinci, G20'de ikinci
Çinliler üretti tek depoyla benzinde 2100 km menzil 100 km'de 2.9 litre tüketiyor
Çinliler üretti tek depoyla benzinde 2100 km menzil 100 km'de 2.9 litre tüketiyor
Merkez Bankası rezervleri 4 yıl sonra ilk kez pozitife geçti
Merkez Bankası rezervleri 4 yıl sonra ilk kez pozitife geçti
Alper Gezeravcı, Kocaeli'de trafik kazası geçirdi!
Alper Gezeravcı, Kocaeli'de trafik kazası geçirdi!