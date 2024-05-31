Özgür Özel'den Erdal Atabek için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün hayatını kaybeden Cumhuriyet Gazetesi yazarı Dr. Erdal Atabek için taziye mesajı yayınladı.

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CHP Lideri Özel, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Dr. Erdal Atabek için taziye mesajı yayınladı. Özel, "TTB Başkanlığı, SSK Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulunmuş bir Cumhuriyet aydınını, Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Atabek'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TTB Başkanlığı, SSK Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulunmuş bir Cumhuriyet aydınını, Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Atabek'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."