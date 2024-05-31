BIST 10.430
DOLAR 32,21
EURO 35,07
ALTIN 2.428,17
HABER /  GÜNCEL

Özgür Özel'den Erdal Atabek için taziye mesajı

Özgür Özel'den Erdal Atabek için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün hayatını kaybeden Cumhuriyet Gazetesi yazarı Dr. Erdal Atabek için taziye mesajı yayınladı.

Abone ol

CHP Lideri Özel, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Dr. Erdal Atabek için taziye mesajı yayınladı. Özel, "TTB Başkanlığı, SSK Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulunmuş bir Cumhuriyet aydınını, Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Atabek'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TTB Başkanlığı, SSK Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulunmuş bir Cumhuriyet aydınını, Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Atabek'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Yanında çalışan engelli çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı
Yanında çalışan engelli çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı
Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması
Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması
Türkiye Finans, Param ile işbirliği anlaşması yaptı
Türkiye Finans, Param ile işbirliği anlaşması yaptı
Türkiye büyümede OECD'de birinci, G20'de ikinci
Türkiye büyümede OECD'de birinci, G20'de ikinci
Çinliler üretti tek depoyla benzinde 2100 km menzil 100 km'de 2.9 litre tüketiyor
Çinliler üretti tek depoyla benzinde 2100 km menzil 100 km'de 2.9 litre tüketiyor
Merkez Bankası rezervleri 4 yıl sonra ilk kez pozitife geçti
Merkez Bankası rezervleri 4 yıl sonra ilk kez pozitife geçti
Alper Gezeravcı, Kocaeli'de trafik kazası geçirdi!
Alper Gezeravcı, Kocaeli'de trafik kazası geçirdi!
Gözler mayıs ayı enflasyon rakamlarında! Ekonomistler ne bekliyor?
Gözler mayıs ayı enflasyon rakamlarında! Ekonomistler ne bekliyor?
Saldırgan köpek sorunu nasıl çözülecek? AK Parti'den açıklama
Saldırgan köpek sorunu nasıl çözülecek? AK Parti'den açıklama
Eski HDP'li başkan yurt dışına kaçarken yakalandı
Eski HDP'li başkan yurt dışına kaçarken yakalandı
FETÖ firarisi Enes Kanter 110 milyon dolarını örgüte verdi tepkiler üzerine açıklama yaptı
FETÖ firarisi Enes Kanter 110 milyon dolarını örgüte verdi tepkiler üzerine açıklama yaptı
Sosyal medya, "Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor" iddiasıyla çalkalandı! DMM'den jet açıklama geldi
Sosyal medya, "Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor" iddiasıyla çalkalandı! DMM'den jet açıklama geldi