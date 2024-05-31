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Zonguldak'ta kayıp çocuk ormanlık alanda uyurken bulundu

Zonguldak'ta kayıp çocuk ormanlık alanda uyurken bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kayıp ihbarı üzerine yaklaşık 4 saat aranan 9 yaşındaki çocuk, ormanlık alanda uyurken bulundu.

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Güdüllü köyünde bir çocuğun kaybolduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Bölgeye AFAD ekiplerinin de yer aldığı 46 personel sevk edildi. Ekiplerce yürütülen arama çalışmalarına köylüler de destek verdi.

Ekipler, termal dron ve iz takip köpeğiyle yerini belirlemeye çalıştıkları çocuğu, yaklaşık 4 saatin ardından evinden 4 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda uyurken buldu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, ailesine teslim edildi.

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