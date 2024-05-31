Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar resmen ayrıldı

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kartal, takımın başında 57 maçta 44 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak Fenerbahçe'yi 99 puanla lig ikincisi yaptı ve kulüp puan rekorunu kırdı. Fenerbahçe, Kartal'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

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Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Duruşuna, değerlerine, aidiyetine, saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz. Yolun açık olsun." denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her şey için teşekkür ederiz İsmail Kartal. Renklerine, tarihine ait olduğun; formasını gururla taşıyıp onurla temsil ettiğin Fenerbahçen ile ortaya koyduğun eşsiz mücadele, hem senin hem de sana inanan milyonlarca sarı-lacivert sevdalısının hayallerinin gerçeğe dönüşme inancıydı. Ne sen vazgeçtin bu kulübe inanmaktan ne milyonlarca Fenerbahçeli vazgeçti senin yanında durmaktan. Duruşuna, değerlerine, aidiyetine, saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz. Emeklerine minnettarız. Güzel izler bıraktın ve her zaman güzel hatırlanacaksın. Yolun açık olsun. Bu camia hakkımızı yiyenleri unutmayacak, onlarla mücadelemiz bitmeyecek! İlk gün söylediğin o sözü bir kez daha sonsuz inançla haykırıyoruz: Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin.""

99 puan topladı

Bu sezon sarı-lacivertlilerin başında 57 resmi maça çıkan İsmail Kartal, 44 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

İsmail Kartal yönetiminde ligi 99 puanla 2. sırada tamamlayan ve deplasmanda hiç yenilmeyen Fenerbahçe, kulüp puan rekorunu kırdı. Sarı-lacivertli ekip Kartal yönetiminde Konferans Ligi'nde de çeyrek final oynadı.