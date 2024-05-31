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Yapı Kredi'nin satışıyla ilgili açıklama geldi! 'Görüşmeler sonlandırıldı'

Yapı Kredi'nin satışıyla ilgili açıklama geldi! 'Görüşmeler sonlandırıldı'

Koç Holding'in Yapı Kredi'yi First Abu Dhabi Bank'a satmak için yaptığı görüşmelerden sonuç çıkmadı. Satış gerçekleşmedi, görüşmeler sona erdirildi.

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Koç Holding'in, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğu payların satışına yönelik ön görüşmelerin sonlandırıldığı bildirildi.

Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Basın-yayın organlarında çıkan haberler üzerine Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğumuz payların satışına yönelik ön görüşmeler yaptığımızı belirten bir özel durum açıklaması yapmıştık. Yapılan ön görüşmelerde bir sonuca ulaşılamadığı için görüşmelerin sonlandırılmasına karar verilmiştir."

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