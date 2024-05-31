Fenerbahçe'yi üzen haber! Lukaku için 45 milyon Euro istiyorlar

Adı Fenerbahçe'yle de anılan Belçikalı forvet Romelu Lukaku için Chelsea'den karar çıktı.

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Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Jose Mourinho ile anlaşmasının ardından Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku ismini gündeme getirmişti.

Aziz Yıldırım, Lukaku için "Mourinho istiyor" açıklamasını yaparken, Belçikalı yıldızın bonservisini elinde bulunduran Chelsea'den karar çıktı.

Romano, Osimhen - Lukaku takasını yalanladı

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Chelsea ile Napoli arasındaki Victor Osimhen - Romelu Lukaku takasına dair çıkan haberleri yalanladı.

Chelsea serbest kalma bedelini istiyor

Romano, Chelsea'nin Lukaku'yu isteyen kulüplerden oyuncunun serbest kalma bedelini talep ettiğini belirtti.

Yaklaşık 45 milyon Euro bedeli var

Yine haberde Romelu Lukaku'nun serbest kalma bedelinin 38 milyon sterlin (44.6 milyon euro) olduğu aktarıldı.

31 yaşındaki Belçikalı forvetin Chelsea ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Sezonu Roma'da kiralık geçiren Romelu Lukaku, çıktığı toplam 47 maçta 21 gol, 4 asistlik istatistik yakaladı.

KAYNAK: NTV SPOR